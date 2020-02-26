foodpanda打造電商平台！「熊貓嚴選」雙北搶先上線　最快20分鐘送到家

▲foodpanda「pandanow熊貓嚴選」上線。（圖／foodpanda提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

繼主打生鮮雜貨外送服務的「熊貓商城」正式上線營運後，美食外送平台foodpanda今（26）日再度宣布自有電商品牌「pandanow熊貓嚴選」來了，主要透過大數據分析選出消費者喜歡的近200個品牌、提供700種日常用品，並建造實體倉庫門市存放嚴選商品，消費者只需要於「熊貓嚴選」下單，平均20分鐘即可送達，目前共有5門市並於雙北搶先上線提供服務。

請繼續往下閱讀...

▲pandanow熊貓嚴選網羅共近200個品牌、700種商品，打造一站式的即時外送服務。



觀察到民眾對於日常生活消耗品購買頻率高，foodpanda打造自有電商品牌「pandanow熊貓嚴選」，透過大數據選物自建倉庫、自己外送，共提供近200個品牌、700種商品，種類包括生活用品、零食飲料、烹飪食材、嬰兒用品等，要以一站式的即時外送服務，讓消費者在20分鐘內就能收到所需的即時用品。

「熊貓嚴選」目前於雙北共有5間實體倉庫，包括新北市三重創始店、台北市中山店、內湖店、中正店及中和店，即日起居住於雙北的消費者就能在上午10時至午夜12時，從foodpanda APP中的熊貓商城選擇熊貓嚴選，就可以挑選所需的生活用品，foodpanda表示，熊貓嚴選因爲自行營運商店，除商品以量販價格販售外，包裝規格也更具彈性化，消費者就無需一次購買大量生活必需品。

為慶祝熊貓嚴選盛大開幕， 即日起凡在foodpanda熊貓商城消費滿50元，即享免費外送服務，熊貓嚴選則提供專屬優惠碼，3月底前只要在熊貓嚴選上消費滿300元，並輸入折扣碼「NOW100」，就可現折100元，每人限定有3次使用機會。