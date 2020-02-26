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雲林許厝寮赫見豬屍　初判無染非洲豬瘟就地掩埋 

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▲海巡人員發現死亡豬隻立即啟動防疫機制，同步通報動植物防疫所派員處理，現場拉起封鎖線管制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲防疫人員現場勘查後表示，該豬屍已嚴重腐爛，無法採樣檢驗，從外觀判定無感染非洲豬瘟可能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

海巡署中部分署第四岸巡隊許厝寮安檢所人員25日下午2點多，於雲林許厝寮泊地進行例行性巡查時，赫然發現岸際有死亡豬屍1隻，海巡人員不敢掉以輕心，立即管制現場並拉起封鎖線，同時通報雲林縣動植物防疫所派員協助處理。

正值防疫非常時期，海巡人員發現死亡豬隻立即啟動防疫機制，同步通報動植物防疫所派員處理，現場則拉起封鎖線管制，經防疫人員現場勘查後表示，該豬屍已嚴重腐爛，無法採樣檢驗，從外觀判定無感染非洲豬瘟可能，隨即由現場人員將豬屍就地掩埋，但為求謹慎，仍針對發現豬屍地點及現場車輛實施消毒作業。

第四岸巡隊表示，近期嚴重特殊傳染性肺炎仍持續延燒，對於非洲豬瘟疫情的掌控，仍秉持「寧願多做、不可少做」、「做好長期抗戰的準備」、「以最嚴謹的態度面對疫情」及「用最高的標準執行勤務」等四項最高原則，並呼籲民眾如在岸際或海上發現可疑死亡豬隻，請撥打「118」海巡免費服務專線，將疫病杜絕於境外。

▲海巡人員發現死亡豬隻立即啟動防疫機制，同步通報動植物防疫所派員處理，現場拉起封鎖線管制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲海巡人員發現死亡豬隻立即啟動防疫機制，同步通報動植物防疫所派員處理，現場拉起封鎖線管制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲海巡人員發現死亡豬隻立即啟動防疫機制，同步通報動植物防疫所派員處理，現場拉起封鎖線管制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲防疫所人員將豬屍就地掩埋，為求謹慎，針對發現豬屍地點及現場車輛實施消毒作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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