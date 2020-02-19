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物資告急！陸再拋2萬噸「中央儲備凍豬肉」　網嘆：能吃上肉了

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▲上海Costco迎來首個周末，消費者搶購豬肉，導致賣場補貨速度跟不上。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸豬肉價飆漲，中央繼續投放儲備凍豬肉維穩市場。圖為上海Costco民眾搶購豬肉情況。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情延燒，影響百工百業運轉，保障民生物資充足供應成為重中之重。據華儲網最新通告，中共中央將於2月21日，再拋2萬噸儲備凍豬肉，出庫投放競價交易。

通告表示，華商儲備商品管理中心有限公司將組織實施中央儲備凍豬肉投放工作，出庫投放競價交易2萬噸，交易時間為2020年2月21日13時至16時。且為配合防疫需要，通知還強調，要有效減少人員聚集，交易企業應通過遠程方式進行交易，不宜到現場交易大廳進行交易。

▲▼豬,豬瘟,非洲豬瘟,豬肉。（圖／路透社）

▲非洲豬瘟和新冠肺炎，影響大陸生豬肉短缺。（圖／路透社）

據了解，這是春節後，大陸第三批投放的中央儲備凍豬肉。今年以來，華商儲備商品管理中心已6次向市場投放中央儲備凍豬肉，累計投放量達13萬噸。

在上一批的豬肉投放中，大陸國家發改委16日表示，2000噸中央儲備凍豬肉已全部運抵武漢中央儲備庫。下一步，國家發展改革委將會同商務部等有關部門，根據武漢及周邊地區豬肉市場供需形勢擇機投放，增加市場供應。

事實上，在非洲豬瘟未解、新冠肺炎疫情持續的背景下，生豬運輸、屠宰廠復工都受到影響，按市場數據，目前大陸城市內生豬肉價飆漲到每斤40到50元人民幣左右。

大陸國家統計局公告的2020年1月分全國CPI（居民消費價格指數）數據顯示，大陸1月CPI年增率達5.4%，前值為4.5%。其中豬肉價格月增8.5%，與上一年同期比較，大漲了漲116.0%。

對於再有一批萬噸級中央儲備豬肉投放，大陸各主要官媒微博從昨晚開始，就第一時間發文宣告，維穩民眾信心，有網友在下方留言，「終於能吃上肉了」、「價格太高吃不起阿」、「二師兄等我啊，再三天隔離出關」、「好消息 豬肉要降價了。」

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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