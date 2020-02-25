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中華民國酪農協會力挺海防前線　新鮮牛奶製品勞軍

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▲酪農協會致贈乳品慰海巡同仁辛勞。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲酪農協會致贈乳品慰海巡同仁辛勞。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導


中華民國酪農協會對海巡署第一線防疫、非洲豬瘟、禽流感及農產品查緝等工作特別關注，25日由協會秘書長吳進隆率團赴海巡署第五巡防區指揮部及第四岸巡隊慰勉全體官兵同仁，並致贈鮮奶及奶酪一批，為堅守崗位的防疫同仁打氣。

▲酪農協會致贈乳品慰海巡同仁辛勞。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲巡防區主任胡文雄、第四岸巡隊隊長邱仁道、第十三海巡隊隊長李松樵、嘉義查緝隊隊長詹啟明及雲林查緝隊副隊長李水昇等人陪同接待酪農協會。（圖／記者翁伊森翻攝）


吳進隆秘書長表示，平時藉由海巡署長室臉書及網路平面新聞，深刻體會海巡第一線同仁的辛勞，除了全天候執行海防任務外，在查緝走私、偷渡、維護漁權、海洋事務、海域治安、海洋保育及救生救難等各項工作均戮力以赴，守住台灣防疫第一線，為國人的健康把關，特別致贈由綠盈牧場產地直送的鮮奶及奶酪一批，感謝大家日以繼夜的犧牲奉獻，也呼籲國人要多喝國產鮮乳，增強自身免疫力。

第四岸巡隊隊長邱仁道表示，非常感謝酪農協會的關懷及用心，期盼同仁在獲得這份關懷的同時，能更著重於自己的工作及身體健康，嚴密海防第一線的任務。

慰勞全程由巡防區主任胡文雄、第四岸巡隊隊長邱仁道、第十三海巡隊隊長李松樵、嘉義查緝隊隊長詹啟明及雲林查緝隊副隊長李水昇等人陪同接待。


第四岸巡隊呼籲，海巡署核心工作以「維護漁權、海域治安、海洋事務、海洋保育及救生救難」為主軸，並針對近期各項疫情提升安檢強度，以強化國家整體防護機制，進而達到國安、民安、萬事安之目的，如民眾發現任何可疑徵候可透過各安檢所暨「118海巡服務專線」請求協助，海巡署將立即派員處理。

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