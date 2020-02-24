海巡署第四岸巡隊公益不落人後　55人捐出熱血1萬7000cc

▲不畏疫情衝擊，熱血海巡挽袖解血荒。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎（COVID-19）衝擊疫情延續，持續延燒，海巡署中部分署第四岸巡隊不畏疫情衝擊，積極響應社會公益活動，日前由隊長邱仁道帶領同仁參加朴子獅子會所舉辦的捐血活動，在這波疫情升溫及血庫不足情況下，以實際行動挽起袖子緩解血荒，本次捐血活動共55人參與，捐出熱血共1萬7000cc，充分展現熱血海巡、捐血救人的精神。

第四岸巡隊同仁平時除維護海岸安全，為民服務等相關活動也都積極參與，秉持「捐血一袋，救人一命」精神，利用勤餘時間挽袖支持，儘管犧牲休息時間，仍是熱烈響應。現場捐血的同仁表示:已經捐血好幾年了，雖然最近肺炎疫情延燒，並沒有影響到自己的捐血意願，尤其目前各種血型庫存量嚴重不足，想到捐出的熱血是幫助有需要的病人，就覺得很有意義；隊長邱仁道也表示：本隊將秉持著海巡為民服務的精神，展現愛心不落人後的具體行動，為社會略盡棉薄之力，也希望能達到拋磚引玉效果，將愛心散播出去，激發更多人參與捐血，以實際行動回饋社會。



第四岸巡隊表，海巡署平日除打擊各項走私、偷渡等不法情事外，對於為民服務工作及公益活動的參加也都熱心投入，希望能夠幫助社會上更多需要服務的人；另外呼籲民眾若發現任何非法情事，皆可透過海巡署「118海巡報案系統」提供全國民眾免付費緊急救難及報案單一窗口請求協助，以共同維護居民生命財產安全。

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