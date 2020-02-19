義大利非洲豬瘟疫情升溫！即日起豬肉產品暫停輸台…違規攜帶罰20萬

▲防檢局宣布，即日起義大利豬肉產品暫停輸台。（示意圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

防檢局今(19日）表示，經滾動式評估國際疫情，認為近年義大利薩丁尼亞島非洲豬瘟疫情有升溫趨勢，決定於今日公告將義大利自非疫區國家（地區）名單除名，該國活豬、豬精液、豬胚及豬肉產品暫停輸台，同時將該國列入過去3年發生非洲豬瘟國家名單，旅客違規攜帶豬肉產品未申報遭查獲，首次裁處新台幣20萬元，第2次以上就罰100萬。

防檢局說明，義國在98年向我國申請以區域化（Zoning）認定該國除薩島以外地區為非洲豬瘟非疫區，經風險評估及實地查核，於106年同意認定。義國隨後向我國申請薩島以外地區生產之豬肉產品輸台，經防檢局與食藥署進行書面審查及實地查核後，在107年3月9日開放義大利豬肉輸台。

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防檢局表示，依據世界動物衛生組織疫情資訊，該國106年通報薩島家豬及野豬案例45例，107年為90例，108年上半年則為27例，皆為家豬案例，顯示疫情有傳播至義國本土的風險。根據防檢局統計資料，108年豬肉輸台量前5名國家分別為加拿大、美國、西班牙、丹麥及荷蘭，義國豬肉進口量計1747公噸，佔總進口量1.6%，在准許輸台的13個國家中排名第9。

防檢局指出，義大利自非疫區名單除名後，後續如欲再向我國申請認定該國薩島以外地區為非疫區，必須提送申請文件並經風險評估及派員實地查核，確認沒有傳播疫情的風險後，才能再輸銷相關產品來台。

防檢局強調，將義國自非洲豬瘟非疫區除名是基於疫病風險的專業考量。提醒民眾，當大家關注新型冠狀病毒肺炎疫情的同時，也不要忘記繼續防堵非洲豬瘟，政府既有的邊境管制並沒有鬆懈，執法強度維持不變，手提及託運行李以X光機查驗，並搭配檢疫犬嗅聞，民眾不要心存僥倖，以免遭受重罰。