苗栗KTV命案！30歲男以為被罵三字經　持摺疊刀捅4人奪1命

記者楊永盛、葉品辰／苗栗報導

苗栗縣頭份市一間KTV今（29日）凌晨發生酒後持刀攻擊命案，雙方酒客疑因口角糾紛引發衝突，其中一名30歲段姓男子持摺疊刀攻擊4人，造成3人受傷，其中54歲莊姓男子因胸、背多處刀傷傷勢過重，送醫後宣告不治；警方獲報後火速趕抵現場，並在5小時內將其餘滋事份子全數逮捕，訊後依殺人罪、聚眾鬥毆及傷害等罪，移送苗栗地檢署偵辦。

▲雙方從室內打到戶外，現場一片狼藉。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方指出，案件發生於今日凌晨0時25分，多名酒客在頭份市公北三路某KTV2包廂飲酒唱歌，雙方於走廊相見時疑似打招呼夾雜三字經，段男因不知雙方認識，誤以為對方惡意挑釁，持摺疊刀揮砍，導致48歲林男胸口及手部刀傷、意識不清；54歲林男頭部撕裂傷；53歲莊男胸口及脖子有致命傷，當場失去呼吸心跳，緊急送醫仍宣告不治。





▲段男在苗栗KTV持摺疊刀揮舞，造成1死3傷。（圖／記者楊永盛攝）

警方隨即調閱周邊監視器畫面釐清案情，鎖定相關涉案對象，並在案發5小時內陸續將其餘涉案人員查緝到案；警方強調，後續將針對轄內易滋事營業場所加強臨檢與掃蕩勤務，對聚眾鬥毆、暴力犯罪採取零容忍態度，絕不容許挑戰公權力，全力維護社會治安與民眾生命財產安全。

▲現場血跡斑斑。（圖／記者楊永盛攝）