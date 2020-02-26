最貪小官索賄2.1億竟獲判無罪！汐止公所科員索賄案撤銷

▲汐止區公所王姓視導透過掮客，收取4000萬元竟然貪污無罪，最高法院撤銷發回更審。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

有「最貪女科員」之稱的前汐止區公所視導王玉升，勾結掮客索賄2.1億元，得手4000萬元，一審將她重判13年。但上訴二審後，高院卻認為王女收取金額與承辦業務無關，兩者間並無貪污對價關係，逆轉改判無罪。二審判決出爐後引發爭議，全案上訴第三審，最高法院26日將無罪判決撤銷，發回高院更審。

王玉升在2000年至2007年間擔任前台北縣汐止市公所民政課里幹事，辦理祭祀公業、寺廟禮俗業務，但時任汐止市長黃建清當選後，拔擢親信張漢民掌理祭祀公業業務，王玉升被轉任他職，她憤而在2008年5月向調查局檢舉張漢民違法圖利「祭祀公業保儀大夫」業主並索賄，黃建清、張漢民等人遭起訴並被判刑。王女因此成為肅貪女英雄。

但檢方認為，王女覬覦「祭祀公業保儀大夫」名下土地的龐大利益，她名下明知當時該祭祀公業在新北市汐止區擁有21筆土地，並打算出售給建商；但因其本質是神明會，土地移轉不易。當時張漢民在2009年違法核發祭祀公業證明，土地更難出售。於是王女在2013年重掌祭祀公業業務後，私下與「祭祀公業保儀大夫」蔡姓管理人聯絡，自稱可以幫忙處理土地出售事宜。

蔡男因此再向區公所送件申請規約備查並獲准，幾天後，王女勾結李姓土地掮客，約定以6億1500萬元賣出21筆土地。王女則透過讓「祭祀公業保儀大夫」准予備查的行為，與蔡男約定2.1億元的賄賂，最後也順利取得4千萬元。檢方因此依照《貪污治罪條例》中的「違背職務收賄罪」，對王女等人起訴，一審士林地院將王女重判13年、褫奪公權5年；掮客、行賄的蔡男也分別遭判刑。

但上訴二審後，高等法院2018年5月間的二審卻出現逆轉判決。高院認為王女將「祭祀公業保儀大夫」准予備查時，乃根據當時未被撤銷的違法行政處分，亦即王女准予備查時有合法依據；至於王女與掮客收取4000萬元，乃是掮客根據先前與該祭祀公業簽訂的買賣契約約定，當時王女也未承辦祭祀公業相關業務。故高院認為其間並無職務上行為的問題，也無貪污對價關係，因此改判無罪。判決出爐後引發爭議，全案再上訴第三審，最高法院26日撤銷無罪判決，發回高院更審。