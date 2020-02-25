原來她是演唱會蟑螂！誆辦林俊傑、劉德華演唱會　海削投資人400萬元

▲趙崇伶多次佯稱要幫大咖藝人辦演唱會，向人詐騙投資、賣門票而遭起訴詐欺罪嫌。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

俄羅斯裔藝人安妮的前經紀人趙崇伶，先前已因舉辦玖壹壹演唱會詐騙投資百萬元遭起訴，台北地檢署又查出，趙女涉嫌在2018年到2019年間，陸續以要幫韓團VIXX、林俊傑、劉德華辦演唱會的名義，找人投資騙了400多萬元，還賣門票騙歌迷，直到有被害人發現趙女是新聞中的「演唱會蟑螂」提告，檢察官依9個詐欺罪將趙女起訴。

▲有投資人投資舉辦劉德華演唱會期待獲利，後來才發現募資的趙女其實是「演唱會蟑螂」。（圖為資料照／台灣映藝提供）

起訴指出，趙崇伶在2018年5、6月間，開始對外宣稱，要舉辦VIXX演唱會，需要資金租借場地，借此陸續用個人或「麥斯平方文創有限公司」等名義，向2名被害人詐騙個164萬元、196萬元，另名林姓被害人還幫忙付39萬多元向台北國際會議中心租借場地。

2019年1月間，趙女又以將舉辦劉德華演唱會的名義，向盧姓被害人謊稱獲利預計很高，再騙盧男和麥斯公司簽訂委託服務合約協定書，盧先後投資80萬元後，看到新聞赫然發現，盧女是報導中的演唱會蟑螂，才知道受騙。

▲歌迷花錢想看林俊傑演唱會卻拿不到門票 。（圖為資料照／翻攝林俊傑IG）

檢警調查，趙女除了騙人投資外，還在2019年2月間，以「汎迪國際廣告有限公司」名義，向2個歌迷販售9張林俊傑世界巡迴演唱會的門票，共收了4萬多元，但始終沒有把門票交給人家，總計趙女先後9次詐騙，不法所得超過400萬元。

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