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惡警擄妓勒贖嗆「看誠意」！貪污6萬元二審加重判12年

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▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（示意圖／123RF）

▲前員警李國漢查獲大陸籍賣淫女子，竟擄妓勒贖，還強拍裸照，二審重判12年。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市中壢警分局前普仁派出所警員李國漢，3年多前執行掃黃專案時，查獲大陸籍何姓女子賣淫，沒想到他竟夥同另2名員警「擄妓勒贖」，扣押何女證件，要脅業者6萬元贖回，業者向調查局檢舉，交款時將李男人贓俱獲。一審重判李男10年8月，二審高等法院6日宣判，再加重改判有期徒刑12年、褫奪公權8年。可上訴。

據了解，李國漢（46歲）為當地的資深員警，他透過王姓房仲，得知林姓色情業者在中壢中原商圈承租多間套房，供自由行來台的大陸籍女子，以「一樓一鳳」方式賣淫。李男認為有機可乘，2016年9月8日晚間先到此處套房逮捕一名大陸籍女子，並透過房仲要求林姓色情業者出面。業者找友人前來關切，李男直接對友人說「你們生意做這麼大，也不懂得做人，以後找我處理就可以了，自己看著辦！」隨後草草結束偵訊，將案件移送。

但業者仍無表示，李男不滿，隔了11天後的晚間，帶領2名年輕的員警同仁，佯裝男客上門稽查，查獲大陸籍何姓女子賣淫。其中一名員警拍攝何女裸照，並由李男查扣何女的通行證和入出境許可證，未將她帶回派出所。李男隨後透過王姓房仲，要求向林姓色情業者6萬元贖回證件。

業者接到房仲通知，說是多天前才來查緝的李國漢率隊查緝，李男打電話給業者，明說：「一般都要10幾萬，這次6萬就可以處理。看你的誠意啊！」業者不滿遭李男勒索，隨即向桃園市調查處舉報，第二天一早趁著在速食店交款時，市調處人員一擁而上，人贓俱獲。檢方對李男與房仲聲押獲准，之後並提起公訴。

一審法院依照貪污等罪，將李男重判10年8月、褫奪公權8年，房仲也判刑5年2月、褫奪公權4年，業者被依「圖利使人性交罪」判刑3月、得易科罰金9萬元。案經上訴，高等法院6日二審宣判，高院仍認定李男犯「職務上行為收賄罪」，由於他犯後飾詞狡辯，惡性重大，高院改重判有期徒刑12年、褫奪公權8年，房仲、業者均維持一審刑度。可上訴。

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