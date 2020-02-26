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觀光人才培訓計畫開跑！參訓「1小時補158元」　每單位最高補300萬

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▲南韓大邱,新冠病毒,新冠肺炎,排隊。（圖／路透）

▲南韓疫情嚴重，來台旅客大減。（圖／路透）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延，旅行業大受衝擊，交通部長林佳龍表示，業者可藉此機會進行體質轉型，並投入8億元協助旅行業人才培訓。交通部今日公布實施要點，參與培訓者每人每小時可得158元的轉型培訓費，每人每月補助時數限120小時，辦理培訓者每次最多請領300萬元，該要點自本月21日起生效，期限為6個月。

交通部今日公布《協助重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點》，該要點自本月21日起至6個月內有效，只要是合法的旅行業、旅館業、民宿業、觀光遊樂業、三年內接受觀光局委託辦理的導遊或領隊、遊覽車業、小客車租賃業、計程車業，均適用該要點。

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▲▼行政院副院長陳其邁2/19偕同交通部長林佳龍，至台灣大車隊視察新冠肺炎防疫工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲林佳龍呼籲，旅行業者可趁機轉型。（圖／記者湯興漢攝）

該要點指出，補助對象因應重大疫情，辦理職能教育培訓、產業升級與服務轉型準備、安全提升與旅客權益保障、數位與精準行銷、配合觀光政策行銷推廣、結合清創或新創與在地觀光相關技能提升、跨區域交流標竿學習等課程，就可向執行機關申請補助。

該要點指出，參與培訓人員可依照實際參訓時數申請補助，每人每小時可補158元的轉型培訓費，每月補助時數上限為120小時。而辦理培訓課程的單位，每次申請補助上限則為300萬元。

在課程細節部分，因培訓需要租用遊覽車，每輛每日最多可補1萬元；教材與文具用品應依照參訓人數與課程編列，每人每小時最多可補100元，每一課程每人最多600元。

▲▼導遊,導覽人員。（圖／記者李宜秦攝）

▲衛武營導覽人員。（圖／記者李宜秦攝）

該要點指出，補助對象須於辦理培訓前14天，向執行機關提出申請書或補助事項計畫。補助對象需在培訓完成一個月內，備齊相關文件向執行機關申請核銷，如補助款有剩，應該按照補助比例繳回。

交通部指出，該要點自2月21日起後6個月內有效，依照申請先後順序核定計畫，直到預算用罄為止，若必要時可另行公告延長申請時間。

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