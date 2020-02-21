檢察長調動　辦案高手邢泰釗掌高檢署！全國刑案實質總指揮

▲辦案高手邢泰釗，將接任高檢署檢察長。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部21日公布今年度的檢察長異動名單，共有17個檢察長職位異動，其中最受矚目的，就是台北地檢署檢察長邢泰釗高升，接任高等檢察署檢察長，未來將統籌全國一二審檢察官，並為刑事案件的實質總指揮，另外台北地檢署檢察長，則由高雄地檢署檢察長周章欽出任。

司法官24期結業的邢泰釗，為中興大學法律系畢業、文化大學法學碩士，曾任北檢檢察官、法務部調部辦事檢察官、台北及士林地檢署主任檢察官、警政署政風室主任、雲林地檢署檢察長、屏東地檢署檢察長、高雄地檢署檢察長。其中在高雄地檢署檢察長任內，據傳因查賄選太過積極，引起地方政治人士不滿，邢泰釗被「昇任」金門高分檢檢察長，直到3年多後才轉回法務部任次長，之後接任台北地檢署檢察長。

邢泰釗辦案績效卓著，是北檢首任黑金專組的主任檢察官，督軍嚴明。他接任北檢3年8個多月，陸續辦出三中案、總統專機私菸案、兆豐金等案件。此外邢泰釗喜愛文史、藝術，他擔任檢察長任內，非常關心當地受刑人與更生人相關業務，在北檢任內推動台北監獄銅雕班的成立，也把受刑人的銅雕作品展示在北檢內部，大獲好評。他擔任高檢署檢察長後，未來將兼任更生保護會與犯罪被害人協會2會的董事長，對我國獄政人權將有長足的提升。

此外，台北地檢署檢察長將由高雄地檢署檢察長周章欽接任，周章欽近年一直想退休，但法務部長蔡清祥認為他的行政與偵查經驗豐富，是個不可多得的人才，極力慰留後，周章欽終於同意接任北檢檢察長。

原本五都檢察長中，台中地檢署檢察長陳宏達轉調法務部主任秘書；台南地檢署檢察長林錦村任滿6年，調任檢察司司長；新北地檢署檢察長朱兆民調任高檢署主任。而蔡清祥早先宣示的檢察長年輕化的作風仍持續，司法官33期結業的李嘉明派任澎湖地檢署檢察長、36期結業的張介欽派任連江地檢署檢察長，35期結業的女檢察官張云琦，則派任金門地檢署檢察長。

