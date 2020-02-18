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榔頭打死哥哥...他「伴屍3天」放任惡臭狂飄！檢察官幫求情：免除其刑

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家庭、暴力、打架、吵架、巴掌、耳光、虐待（圖／CFP）

▲阿傑被依殺人罪起訴。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

記者洪正達、林昱萱／高雄報導

一名有精神障礙的男子「阿傑」（化名）與哥哥同住，但他日前卻因為情緒不穩，因此拿榔頭往哥哥的頭部、頸部、軀幹猛打，導致對方全身多處受傷死亡，而案發後，阿傑伴屍了整整3天，直到哥哥的友人發現異狀，他才回應：「哥哥被打死了」，整起事件才因此曝光。

起訴指出，阿傑與哥哥平時感情很好，但他日前疑似因為情緒控制不穩，因此拿榔頭往哥哥的頭部、頸部、軀幹、左右手多處搥打，導致哥哥顱骨骨折、腦挫傷、硬腦膜下腔出血、多處骨折、心臟挫傷、左側血胸等，最終因傷勢過重死亡，而阿傑伴屍的第三天，哥哥的友人發現異狀，趕忙報警處理。

友人到兩人家中後發現，死者倒臥在血泊之中，不僅頭部、身體都已經被槌爛，還散發出陣陣惡臭，而警方調查後發現，阿傑的手指疑似沾有死者血跡，且說詞前後反覆，認為他涉有重嫌，接著果真就在他的房間裡找到凶器、與染血衣物。

對此，檢察官偵結依殺人罪嫌將阿傑提起公訴，但同時也向法官請求對阿傑進行心理衡鑑、精神狀態檢查，如符合刑法第19條規定，請依法減輕或免除其刑。此外，檢察官也表示，再請審酌阿傑與被害者的親屬關係，兩人平日感情良好、相依為命互相扶持照護、羈絆甚深，但因為阿傑深受精神疾病所苦，因此犯罪動機，與一般殺人者的動機有別，且在客觀上足以引起一般人之同情，因此向法官請求減輕、免除其刑。

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