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染新冠肺炎康復　鑽石公主號2台人東京出院

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▲▼ 鑽石公主號郵輪。（圖／路透）

▲鑽石公主號郵輪。（圖／路透，下同）

文／中央社台北26日電

鑽石公主號遊輪上確診感染武漢肺炎、在日本住院治療的台灣男性與另一名女性乘客今天出院，兩人在東京的醫院經兩次連續採檢為陰性，醫生給予出院的綠燈。

因為採檢呈陽性、從鑽石公主號下船的台灣中年男性說，15日晚間住進位於東京市區的自衛隊中央醫院，同日另外一名台籍女性乘客也入住，今天兩人分別因為兩次連續採檢結果為陰性出院。

消息傳出後，兩人的家人朋友都感到開心，同時也收到駐日代表處的恭喜簡訊。

這名中年男乘客的85歲父親先前因在船上咳血，曾寫信向總統蔡英文求救，兩度請求船醫替父親看診後，因為確診感染，父親被送往關東區的醫院治療。

▲鑽石公主號,新冠肺炎,新冠病毒,日本。（圖／路透）

父子倆在日治療期間未能入住相同醫院，如今兒子恢復健康、獲准出院，他準備今天戴著口罩，搭兩小時電車，前往父親入住的醫院附近下榻旅館，等待父親出院。

孝順的他在醫院隔離期間，最掛心的就是父親，每天早晚打電話確認父親的健康情形與情緒。他接受中央社記者訪問提到：「醫院人員對父親細心照顧，在單人病房，有專門的護士協助。」

這名男乘客也感謝駐日代表處的關心，還特別寄維他命到醫院給父親補給。他說：「感受到每個人都希望我們趕快好，一定要健康起來。」

至於年邁父親的狀況，他說，父親恢復情形良好，沒有咳嗽症狀，醫生已停用咳嗽藥，不過仍需採檢通過，並等待院方通知才知道確定出院日期。

「已經遇到了，就勇敢面對」。這位中年男乘客與父親搭上了命運多變的鑽石公主號後，從渴望陸地、非常想家，到接受確診事實，放下焦急的心在日接受治療。

▲▼ 鑽石公主號郵輪。（圖／路透）

他住在自衛隊中央醫院期間是4人一間的病房，不是負壓式隔離病房，洗澡需預約，吐司是每天醫院伙食的特色，雖然與在新聞中看到台灣高規格的治療過程很不同，他也學著甘之如飴。

醫院貼心地在病人床頭放了小卡片，並黏著紙鶴，溫馨的文字寫著：「親愛的病人，一切來得突然與困難，我們知道你有耐心，一直保持努力，隔離很不方便，但是沒有什麼比健康更重要了，好好保重自己！我們會永遠和你在一起，祝大家都好運！醫院全體員工敬上。」

駐日代表處也寄好幾本書、筆記本和筆，也有朋友寄給他零食、網卡和咖啡。

他說，「除了精神糧食，肚子和腦袋都沒有空空」，他在筆記簿上手抄心經，沈澱心情，就如同自己說的：「每個人對未知病毒的恐懼都是相同的，在這過程，大家變得心手相連、團結在一起對抗疫情。」他期待能盡快等到父親出院的好消息。

鑽石公主號上有5名台籍乘客被送往日本的醫院治療，兩人出院後，還有3名仍留院治療。

今天獲准出院的還有一名香港人、一名加拿大籍港人、兩名美國女性、兩名台灣人還有一名英國人。

由於滯日台人出院時間可能不會同步，後續返台交通方式與是否需再隔離等，出院的男乘客表示一切配合衛福部與駐日代表處的規畫和規定。（編輯：廖漢原）

▲鑽石公主號,日本,郵輪。（圖／路透社）

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