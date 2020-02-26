首例強制安置！北市1名居家檢疫者「第二次趴趴走」被逮　重罰5萬直送集中檢疫所





▲北市一名居家檢疫者二次違規，遭強制送集中檢疫所。（圖／記者許宥孺攝）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局昨（25））日針對2位未配合規定擅離指定住所的居家檢疫民眾各裁處1萬元罰鍰及5萬元罰鍰。其中被罰5萬元的是二次違規。北市衛生局指出，該個案已第2次違反傳染病防治法第58條第3項規定，依同法第69條處新臺幣5萬元整罰鍰，並於當日立即強制移送集中檢疫場所安置。

衛生局疾管科科長余燦華說，從重裁罰5萬元罰鍰個案是第2次不遵守居家檢疫規定，該民眾於109年2月13日入境，居家檢疫期間109年2月13日至109年2月27日，解除檢疫日期為109年2月28日，第一次在2月20日因擅自外出遭罰1萬元，之後又在2月24日第2次擅自外出，通報後確定違規，因此開罰並強制送到集中檢疫所，該名個案也是台北市首例強致送集中檢疫所的居家檢疫者。

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根據台北市衛生局統計，截至109年2月25日止，共開罰67人。依情節輕重，違反居家檢疫規定分別開罰1萬元罰鍰計有61人、5萬元罰鍰計有1人、7萬元罰鍰計有4人；違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰1人。

余燦華提醒，居家隔離或檢疫者於隔離或檢疫期間，如未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，即依傳染病防治法裁罰，再次違規則從重裁罰，並立即執行指定處所強制安置。