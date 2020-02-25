　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

紓困條例立院三讀　游錫堃首敲議事槌：具全民團結對抗逆境意義

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院會審議「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案」三讀 游錫堃首次敲議事槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游錫堃首次敲議事槌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫及衝擊，立法院會25日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，共編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，這也是立法院長游錫堃上任院長後首次敲下議事槌。游錫堃會後表示，這是他首次敲下議事槌，親身見證並參與了這重要的一刻，非常具有全國人民團結對抗逆境的意義。

立法院會25日正式三讀「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，依民進黨團所提之修正動議條文通過，規定特別條例所需的經費上限為600億元，以特別預算方式編列；施行期間自民國109年1月15日起至110年6月30日止，條例施行期間屆滿得經立法院同意延長。

游錫堃表示，第10屆立委從2月1日報到至今未滿一個月，從2月21日開議到現在僅五天，在行政院與立法院不分朝野政黨的全體委員努力下，這部攸關防疫安全與國民生計的法案，今天終於順利通過。游錫堃也說，這是他首次敲下議事槌，親身見證並參與了這重要的一刻，非常具有全國人民團結對抗逆境的意義。

游錫堃指出，4個黨團、12個版本的草案，在歷經13小時的馬拉松政黨協商、4個多小時的院會討論表決，以及多次的幕僚會議，感謝各黨與提案的委員們，展現防疫如同作戰的急切性，每個過程不辭辛勞、全力以赴，在這非常時刻共體時艱讓法案順利三讀通過。

其他人也看了這些...

新冠肺炎準新藥進度超前！國衛院完成瑞德西韋「公克級」合成
「紓困條例」立院三讀！　游錫堃首次敲下議事鎚
新冠肺炎紓困條例立院二讀！　「防疫照顧假津貼」未入法

更多熱門新聞...

「血友病童」母子深夜搭機返台！父親沉默一個月說話了
大甲媽祖遶境停辦？　徐國勇：大型宗教活動應考慮延期
柯文哲：大陸疫情沒控制前　台灣隨時都在危險狀態

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
「若劉真轉院我們願意接」　心臟權威曝：心室輔助器「最長裝設時
「大甲媽祖遶境是否如期」　顏清標回應了
快訊／尹衍樑愛車撞壞遭記大過！　南山總經理閃電「申請退休」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卓榮泰：信仰是畢生志業　疫情尚在「暫停遶境絕非不敬」

紓困條例立院三讀　游錫堃首敲議事槌：具全民團結對抗逆境意義

新冠肺炎致財報延遲將列紅色標記　費鴻泰籲行政院：勿造成投資人恐慌

蔡英文火速簽紓困條例！陳菊：台灣人民團結抗疫、共度難關

影／蔡英文簽署「新冠肺炎紓困條例」　將用筆送給陳時中

紓困條例即刻公告實施　蔡英文：盼朝野攜手成為防疫最強後盾

防疫紓困條例三讀！蘇貞昌：政院將提特別預算「陪國民度過難關」

防疫照顧假津貼未入法　國民黨：不該讓家長承擔政策後果

疫情當前「別為難媽祖」　王婉諭：停辦遶境，媽祖會理解的！

賴香伶遺憾「防疫假津貼」未入紓困條例　續推有薪家庭照顧假

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈　蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

從不吃餅乾！高加索見漂亮姊姊　「大嘴張開狂討食」阿母旁觀傻眼

貪食汪見餅乾「口水瀑布」洩洪 才剛吃飽...飼主笑：是有多餓啦

卓榮泰：信仰是畢生志業　疫情尚在「暫停遶境絕非不敬」

紓困條例立院三讀　游錫堃首敲議事槌：具全民團結對抗逆境意義

新冠肺炎致財報延遲將列紅色標記　費鴻泰籲行政院：勿造成投資人恐慌

蔡英文火速簽紓困條例！陳菊：台灣人民團結抗疫、共度難關

影／蔡英文簽署「新冠肺炎紓困條例」　將用筆送給陳時中

紓困條例即刻公告實施　蔡英文：盼朝野攜手成為防疫最強後盾

防疫紓困條例三讀！蘇貞昌：政院將提特別預算「陪國民度過難關」

防疫照顧假津貼未入法　國民黨：不該讓家長承擔政策後果

疫情當前「別為難媽祖」　王婉諭：停辦遶境，媽祖會理解的！

賴香伶遺憾「防疫假津貼」未入紓困條例　續推有薪家庭照顧假

郊區40坪→市區17坪小宅　超強「隱藏式收納」解決老師難題！

日籍阿嬤母女飄洋來台南尋根　佳警助其圓夢

卓榮泰：信仰是畢生志業　疫情尚在「暫停遶境絕非不敬」

基隆港警防疫全力守護國境　警政署長陳家欽慰勞基層...員警揪感心

被交流道2大車「夾殺成鐵餅」！女載2娃上學不治身亡　老公警局崩潰

幸福案例／微甜氣泡雞尾酒

客人買酒精遭拒怒譙「我要上班」　店員霸氣回：要客訴請便

新冠肺炎疫情延燒！讀賣巨人東京巨蛋熱身賽不開放進場

環保署撤銷中火三處分　經濟部：十月空污季將自主減煤

快訊／1小時連2震！20:27宜蘭發生4.1極淺層地震　地殼再晃動

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

血友病童母冷笑吐心聲　揭幕後黑手

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

血友病母子將抵國門！黃創夏傻眼

快訊／大甲媽祖遶境、宗教集會能不能舉辦？內政部長徐國勇回應了

疾管署討論媽祖遶境喊卡　高嘉瑜批：霸氣呢？

快訊／蔡英文簽署「新冠肺炎紓困條例」　用筆送給陳時中

幕後／本來已啟動「二次千里送藥」　對岸出奇招放行血友病童

鎮瀾宮堅持辦遶境　陳柏惟：我會打電話跟鎮瀾宮溝通

疑怕韓國瑜開球沒觀眾　綠議員爆動員國中生！

小心！在俄羅斯被誤認中國人遭肢體暴力　2國人被抓去醫院隔離

陳柏惟酸吳斯懷　國防外交委員會有我

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

羅智強自願去武漢「協商救援台人」

更多熱門

相關新聞

在韓台灣團客304人　2/27前返台

在韓台灣團客304人　2/27前返台

中央流行疫情指揮中心將義大利旅遊建議提升為第二級，外交部也將義大利旅遊警示升高為橙色，北部倫巴底省等疫區則為紅色。交通部觀光局統計，目前在該國之旅行團體約有17團、旅客356人。另外指揮中心也將南韓設為第三級旅遊建議，觀光局表示，截至今日下午5時，仍在韓國之旅行團體計約19團，旅客304人，預計27日前返台。

日本電通1人確診　全公司在家上班

日本電通1人確診　全公司在家上班

疫情衝擊上市櫃公司財報公告　會計師無法赴陸可採視訊查帳

疫情衝擊上市櫃公司財報公告　會計師無法赴陸可採視訊查帳

防疫戰士需要「隔離衣」裝備　經濟部：台灣企業全力相挺

防疫戰士需要「隔離衣」裝備　經濟部：台灣企業全力相挺

鳳山、苓雅年初買氣乍現　業者信心喊話：疫情後會回溫

鳳山、苓雅年初買氣乍現　業者信心喊話：疫情後會回溫

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎紓困條例立法院三讀游錫堃

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

謝和弦被爆「前女友是成語蕎」！煽情告白曝：妳讓我欲死欲仙

王陽明女兒「氣質中文名」網狂推

首見國小學童染新冠肺炎！新北家庭群聚案31為學生

隋棠1歲兒摔下1.3m高床「鎖骨斷成兩截」！

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

血友病童母冷笑吐心聲　揭幕後黑手

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

百萬人瘋媽祖遶境！靈媒「34字戳破盲點」

血友病童母子搭機回台！父親說話了

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面