紓困條例立院三讀　游錫堃首敲議事槌：具全民團結對抗逆境意義

▲游錫堃首次敲議事槌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫及衝擊，立法院會25日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，共編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，這也是立法院長游錫堃上任院長後首次敲下議事槌。游錫堃會後表示，這是他首次敲下議事槌，親身見證並參與了這重要的一刻，非常具有全國人民團結對抗逆境的意義。

立法院會25日正式三讀「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，依民進黨團所提之修正動議條文通過，規定特別條例所需的經費上限為600億元，以特別預算方式編列；施行期間自民國109年1月15日起至110年6月30日止，條例施行期間屆滿得經立法院同意延長。

游錫堃表示，第10屆立委從2月1日報到至今未滿一個月，從2月21日開議到現在僅五天，在行政院與立法院不分朝野政黨的全體委員努力下，這部攸關防疫安全與國民生計的法案，今天終於順利通過。游錫堃也說，這是他首次敲下議事槌，親身見證並參與了這重要的一刻，非常具有全國人民團結對抗逆境的意義。

游錫堃指出，4個黨團、12個版本的草案，在歷經13小時的馬拉松政黨協商、4個多小時的院會討論表決，以及多次的幕僚會議，感謝各黨與提案的委員們，展現防疫如同作戰的急切性，每個過程不辭辛勞、全力以赴，在這非常時刻共體時艱讓法案順利三讀通過。

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