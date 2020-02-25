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大甲媽遶境「一旦爆群聚感染」　台大名醫：醫療系統恐崩潰！網嗆先簽放棄治療

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▲▼大甲媽祖遶境起駕。（圖／記者林世文攝）

▲顏清標受訪表示，媽祖會保護我們！（圖／記者林世文攝）

網搜小組／劉維榛報導

被喻為世界三大宗教盛事的遶境活動，大甲鎮瀾宮媽祖敲定3月19日起駕，預估將吸引百萬信眾參與，不過台大名醫施景中擔憂，9天8夜的遶境恐會造成防疫漏洞，並警告「一旦爆發群聚感染，馬上會造成醫療過載，可能引起醫療系統崩潰！」

醫師施景中在臉書表示，「先賢有明示，福田在自身修行，不在遶境也不在鑽轎」，言下之意，他反對大甲媽遶境如期舉行，「不只針對大甲媽祖的宗教活動，我個人認為其他的大型宗教活動，都應考慮暫延！」

請繼續往下閱讀...

施景中也道出心中的擔憂，9天8夜繞境將橫跨台中、彰化、雲林、嘉義縣市，百萬人一起同行、同車、進食和大通鋪、使用流動廁所都暗藏危機，「一旦爆發群聚感染，馬上會造成醫療過載，可能引起醫療系統崩潰，中國武漢已經有前車之鑑。」

施景中疾呼，只要有潛在感染者，在近身接觸下，吃飯睡覺都不能戴著口罩，飛沫也可能藉由肢體碰觸、再接觸口鼻而感染。加上不同信徒進進出出，若有人感染，不但難以追蹤感染源，事後防堵也非常困難。

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▲大甲媽祖遶境起駕（圖／記者林世文攝）。

▲大甲媽祖遶境起駕，吸引信眾追隨！（圖／記者林世文攝）

如今南韓大邱淪為新冠肺炎重疫區，悲劇就在眼前，施景中苦口婆心喊話，「這次大甲媽祖遶境活動的規模，是韓國大邱教會聚集的百倍千倍以上。」或許信眾仍抱著著「難道媽祖沒有慈悲、不會護佑眾生嗎」的想法，施景中無奈直言，「我怕的是媽祖已經有給大家明示，只是蒼生仍然執迷不悟。」

底下網友力挺回應，「希望凡人聽得懂人話」、「認同 希望信徒們考慮一下社會大眾以及萬一爆發需要的社會成本！」、「套一句朋友說的，病毒不長眼，人要長腦」、「遶境帶來的經濟活動和收益大概有某些凡人無法放棄吧」、「同意醫生！參加的信眾應該要簽放棄使用台灣醫療資源同意書啊」。

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