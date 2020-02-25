　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣第31確診「本土案例佔一半了」　個案關係懶人包一次看清楚！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼31,肺炎,關係圖。（圖／曾梓倩製）

▲台灣新冠肺炎確診關係圖。（圖／ETtoday製）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣新冠肺炎確診案例今新增一名，目前國內累積31例。而最新案31為年僅11歲學生，與案27祖父同住，且曾到醫院探視。《ETtoday新聞雲》整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們回顧各個「中鏢」個案的身分與關係。

據悉，本起家庭群聚，案27一家9口共5人確診，截至目前已掌握接觸者580人，共採檢144人，其中4人陽性確診（案28至31）、122人陰性，其餘檢驗中。

請繼續往下閱讀...

▲▼肺炎,地圖,31。（圖／王譯萱製）

▲全台確診數達31人。（圖／ETtoday製）

以下為台灣新冠肺炎31例感染時間線：

案例31：11歲 男性 案27孫子（2/25）
除了是案27的孫子，也是長男（案28）的兒子，曾在2月11日及19日到醫院探視祖父，本身沒有疑似症狀，2月23日進行接觸者採檢，今日確診後已收治醫院隔離觀察。

案例30：70多歲 男性 案例27太太（2/24）
2月6日因身體不適就醫，經診斷為急性咽炎，10日至19日間因呼吸道症狀4度就醫，22日因列為確診個案密切接觸者收治採檢，隨後確診，目前無發燒、不適症狀。

案例29：40多歲 男性 案例27小兒子（2/24）
因工作關係頻繁往返武漢及其它地區，最後一次為去（2019）年12月2日自廣州返台，過年期間亦曾與具中國大陸旅遊史的友人聚餐。1月29至30日出現喉嚨不適症狀，但並未就醫，2月23日列為確診個案密切接觸者收治，隨後確診，目前感染源釐清中。

案例28：50多歲 男性 案例27大兒子（2/23）
1月31日出現發燒、流鼻水、喉嚨痛等症狀，2月4日就醫，8日持續發燒被診斷為肺炎，11及18日2次回診，21日通報採檢後確診。由於與案27白天同住，研判為密切接觸者傳染。

案例27：80多歲 男性 指標個案（2/23）
具高血壓、糖尿病等慢性病的洗腎病人，近期無出國史，2月6日出現咳嗽、流鼻水等症狀，9日因發燒診斷為肺炎住院，20日懷疑結核病轉負壓隔離病房，21日採檢送驗後確診。

案例26：40多歲 女性 案例24小女兒（2/21）
與案例24同住，無發燒或呼吸道症狀，因食道逆流情形於2月3日、2月6日兩度就醫，因列為接觸者，採檢並住院隔離後確診，與案例24、25一樣無國外旅遊史。

案例25：20歲 女性 案例24外孫女（2/21）
1月28日出現咳嗽症狀，1月31日、2月4日、2月11日三度就醫，因列為案例24接觸者，衛生單位安排採檢並住院隔離，21日確診，感染源調查中。

案例24：60多歲 女性（2/20）
近2年無出國史，1月22日出現發燒、咳嗽等症狀，1月22至29日4度就醫，因症狀加劇且出現呼吸急促情形前往醫院急診。因病情惡化，2月10日轉入加護病房，17日配合流感併發重症檢體檢驗結果為陰性者進行通報採檢，20日確診。

案例23：60多歲 女性 案例19的妹妹（2/19）
中部家庭群聚事件，採檢217名接觸者，新增確診案例為案例19的妹妹。

案例22：30多歲 男性 案例19的外甥女婿（2/18）
1月28日至2月6日間出現發燒、咳嗽等症狀，由於平時並未與案例19同住，研判是過年期間家族聚會時遭到傳染。

案例21：80多歲 女性 案例19的媽媽（2/18）
衛生單位2月16日進行接觸者調查時發現，案21在6日曾出現症狀就醫，經採檢確診。

案例20：50多歲 男性 案例19的弟弟（2/16）
案例19的男性家人，15日採檢後確診，但無相關症狀。

案例19：60多歲 男性（2/16）
中部60餘歲男性有B型肝炎及糖尿病病史，無出國旅遊史，2月3日因呼吸急促就醫診斷為肺炎，2月15日因肺炎合併敗血症死亡。

案例18：20多歲 男性 案例14、15夫婦的兒子（2/9）
隨父母一同至義大利旅遊，但無疑似症狀，經安排隔離並住院採檢，8日檢驗結果陽性。

案例17：20多歲 男性 案例14、15夫婦的兒子（2/8）
隨父母一同至義大利旅遊，2月1日經香港轉機返台，7日安排採檢並住院隔離，隨後確診。

案例16：40歲 女性 中港澳旅遊（2/6）
1月21日至24日與另家人至澳門旅遊，2月1日出現發燒、寒顫、喉嚨痛、流鼻水等症狀，3日就醫時因不符通報條件，就醫後返家。因症狀持續，5日再次就醫並採檢，經檢驗確診。

案例15：50多歲 女性 香港轉機（2/6）
案例14的妻子，入境時無發燒症狀，3日就醫時診斷為一般感冒，後因丈夫4日通報，一併採檢確診感染。

案例14：50多歲 男性 香港轉機（2/6）
案例15的丈夫，與家人一同自香港轉機至義大利旅遊，2月1日返國入境時有發燒症狀，診所就醫診斷為感冒，2月4日再次就醫，經檢查有肺炎情形後確診。

案例13：20多歲 女性 台商（2/6）
1月21日從武漢經深圳返台，2月1日出現咳嗽有痰及胸悶症狀，經通報檢驗確診。

案例12：40多歲 男性 台商（2/6）
1月17日從武漢前往遼寧，2月2日返台，3日出現發燒、咳嗽、頭痛等症狀，經通報檢驗確診。

案例11：50多歲 男性 武漢包機返台台商（2/4）
武漢包機返台台商，3名出現症狀後送就醫個案之一，為無併發症之輕症，其餘2名為陰性

案例10：40多歲 男性 案例9的丈夫（1/31）
案例9的丈夫，原列接觸者，經調查發現去年9月至武漢工作，今年1月12日返台。起先上呼吸道症狀被診斷為一般感冒，後因太太確診接受採檢，檢出陽性反應。

案例9：40多歲 女性 先生武漢返台非通報個案，太太確診（1/30）
台灣第二例本土感染確診（家庭群聚感染），先生在武漢工作，當時並非通報定義個案，沒有進行病毒篩檢，太太確診後追溯先生狀況。

案例8：50多歲 男性 案例5丈夫（1/28）
台灣首例本土感染確診，包含咳嗽、流鼻水後確診，屬輕微感染者。

案例7：70多歲 女性 陸籍武漢遊客（1/28）
與案6同行搭機抵台旅遊，25日發燒後就醫，隨後確診感染。

案例6：70多歲 女性 陸籍武漢遊客（1/28）
1月22日搭機抵台旅遊，25日發燒後就醫，隨後確診感染。

案例5：50多歲 女性 台商（1/27）
與案例1同機返台，不過座位距離較遠，應早在武漢就已感染，其後丈夫也受感染，為台灣首例本土傳染病例。

案例4：50多歲 女性 台商（1/26）
從武漢赴歐跟團旅遊，1月25日症狀加劇獨自返台，入境時主動通報，隔離篩檢後確診。

案例3：50多歲 男性 台商（1/24）
1月21日入境，未配合疫調，隱匿曾至高雄金芭黎舞廳遊玩，23日就醫後確診。

案例2：50多歲 女性 陸籍武漢遊客（1/24）
1月21日入境，23日發燒就醫後確診，該旅行團已返回中國大陸，個案留台治療。

案例1：55歲 女性 台商（1/21）
1月20日武漢搭機返台，入境時主動通報發燒等症狀，隔離篩檢後確診。2月6日已出院。

ET快訊
南韓搶口罩「人龍塞爆」！　韓聯社：可參考台灣做法
快訊／南韓再爆第11死是外籍人士　隔離房治療中病逝
新北補教、課照比照學校防疫　即日起師生一律戴口罩…違者將停招
散佈假資訊「大麻可治新冠肺炎」　警逮到人竟是謝和弦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

11歲學童染疫「寒假曾上補習班」同學需居家隔離匡列中

台首見國小學童染新冠肺炎！新北群聚案31僅11歲「國內最小個案」

東京街頭「見大陸人發口罩」...日本妹感動　他質疑時間點！網正反吵翻

桃園豆花攤「請醫護免費吃」...還可外送　霸氣宣言網推爆：超暖又有氣度

鑽石公主號返台第4天　1人「發燒、呼吸道症狀」送負壓隔離病房

男大生秀「4科15級分」簡訊…心情超複雜！嘆題目太簡單：我爛爛的還滿級

醫護禁出國只是導火線！護理師「像還上輩子的債」...曝心寒內幕：很可悲

2、3天沒睡好！返台血友病童超緊張　護理師暖心安慰：有我在

農業超缺工！農委會規劃「養魚、種菜」等產業　讓2400位移工來幫忙

義大利升二級旅遊建議！　去過「日韓等5國」回台一律暫緩捐血28天

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

貪食汪見餅乾「口水瀑布」洩洪 才剛吃飽...飼主笑：是有多餓啦

防新冠肺炎！「搭飛機」必注意6件事　酒精托運不超過2公升、選靠窗座位

男大生秀「4科15級分」簡訊…心情超複雜！嘆題目太簡單：我爛爛的還滿級

醫護禁出國只是導火線！護理師「像還上輩子的債」...曝心寒內幕：很可悲

2、3天沒睡好！返台血友病童超緊張　護理師暖心安慰：有我在

農業超缺工！農委會規劃「養魚、種菜」等產業　讓2400位移工來幫忙

義大利升二級旅遊建議！　去過「日韓等5國」回台一律暫緩捐血28天

避免疫情擴散！　法鼓山宣布：即日起至4月5日暫停所有活動、課程

加強防疫！金門設立計程車免費消毒站　公共運輸安全防護再升級

職場新人小心！　「每當犯錯只會吐舌賣萌」超狂行為秒惹怒老鳥　

新北補教、課照比照學校　今起「密閉空間」師生全戴口罩…違者最重停招

堅持飛日本玩！白目同事笑喊「不會那麼衰」：回不來政府會包機

防疫照顧假津貼未入法　國民黨：不該讓家長承擔政策後果

來作客當成自己家！累死床上翻白眼　後面苦主喵「死亡凝視」超怨

疫情當前「別為難媽祖」　王婉諭：停辦遶境，媽祖會理解的！

男大生秀「4科15級分」簡訊…心情超複雜！嘆題目太簡單：我爛爛的還滿級

這！就是美女／真理褲一字馬帥曬逆天美腿　健身美女Lauren百變造型全都露

抽水馬達沒開！人妻單打顧嬰「不小心把水流光」…被尪怒罵3字：糟蹋我的錢

郭彥均600元花費列入出國預算　莎莎傻眼：你真的很小氣！

親妹過世！　她6年後突收「一封私訊」感動淚崩：真的很幸福

醫護禁出國只是導火線！護理師「像還上輩子的債」...曝心寒內幕：很可悲

沒有感染...她卻狂嗑新冠肺炎藥物！24小時吞18片後「精神失常了」

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

首見國小學童染新冠肺炎！新北家庭群聚案31為學生

血友病童母子搭機回台！父親說話了

網算數學學測「選填A題」崩潰：根本國小程度

返台血友病童一採結果出爐！

潛伏期長達27天才確診　前SARS指揮官：現在沒旅遊史完蛋啦

首例國小學童染新冠病毒！寒假曾上補習班

26家廠商組「口罩國家隊」秘密基地曝　120人拚60條產線

今飆30度兩波變天　「下周冷空氣南衝可能個位數低溫」

兒童口罩購買放寬！不限單雙號

血友病童母子　住進負壓隔離病房

藥局買口罩　開袋噴出「刺眼夕陽光」

3月瘋媽祖照常vs.停辦　專家3建議

快訊／國內再增新冠肺炎！

他問：口罩變好買了？一票網同感

更多熱門

相關新聞

調升日本旅遊警示？蘇貞昌：目前還在控制中、隨情況隨時向國人報告

調升日本旅遊警示？蘇貞昌：目前還在控制中、隨情況隨時向國人報告

日本旅遊警示目前仍舊列為第二級，面對外界關注日本是否要提升旅遊警示，行政院長蘇貞昌25日受訪時強調，日本目前還在控制中，隨情況會隨時向國人報告。

南韓新增84例確診、第10例死亡病例「境內累計977人」

南韓新增84例確診、第10例死亡病例「境內累計977人」

台東縣國中小開學127學童未到校26人家長帶回

台東縣國中小開學127學童未到校26人家長帶回

龍潭某國小設「次氯酸噴霧隧道」！急翻兒科醫師

龍潭某國小設「次氯酸噴霧隧道」！急翻兒科醫師

藥師連署「讓台入WHO」　蘇貞昌「燒聲」致謝：很多人在崗位夜以繼日奉獻！

藥師連署「讓台入WHO」　蘇貞昌「燒聲」致謝：很多人在崗位夜以繼日奉獻！

關鍵字：

新冠肺炎關係圖案31家庭群聚新冠肺炎武漢肺炎COVID-19確診案例台灣防疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

謝和弦被爆「前女友是成語蕎」！煽情告白曝：妳讓我欲死欲仙

首見國小學童染新冠肺炎！新北家庭群聚案31為學生

王陽明女兒「氣質中文名」網狂推

血友病童母冷笑吐心聲　揭幕後黑手

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

血友病童母子搭機回台！父親說話了

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

隋棠1歲兒摔下1.3m高床「鎖骨斷成兩截」！

百萬人瘋媽祖遶境！靈媒「34字戳破盲點」

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面