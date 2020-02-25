快訊／大甲媽祖遶境、宗教集會能不能舉辦？內政部長徐國勇回應了





▲內政部長徐國勇。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

每年吸引上百萬人參加的進香活動，大甲媽祖遶境將於3月19日起駕，由於國內正值防堵新冠肺炎（COVID-19）時期，外界擔心活動是否會引發群聚感染。對此，內政部長徐國勇25日最新回應表示，為避免群聚風險，會持續與宗教團體溝通，盼其依照疾管署規定，預先做好各項防疫規劃及措施。

大甲媽祖遶境將於3月19日起駕，由於國內正值防堵新冠肺炎（COVID-19）時期，外界擔心活動是否會引發群聚感染，中央流行疫情中心指揮官陳時中也表示「我們非常擔憂」。大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤24日回應，「如果封城就不辦遶境。」

徐國勇25日表示，宗教對社會的安定與繁榮有不可磨滅的貢獻，不過，面對疫情越來越緊張的時刻，為避免群聚風險，內政部將會持續與宗教團體溝通，提醒其依照疾管署訂定的公眾集會因應指引，預先做好各項防疫規劃及措施。

徐國勇指出，疾管署已制定「『嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）』因應指引：公眾集會」，內政部已經將相關資訊提供給宗教團體和地方政府，提醒遵照規範做好防疫工作，例如在宗教活動時，儘量減少手部接觸、備齊酒精消毒等。另外，他也提醒，疫情越來越嚴重，有潛在風險的民眾務必要落實居家檢疫隔離，千萬別為一己之私到處趴趴走，否則內政部絕對會處以重罰。