台首見國小學童染新冠肺炎！新北群聚案31僅11歲「國內最小個案」

▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎疫情，指揮官陳時中（左）。（圖／記者徐斌慎攝）

記者洪巧藍／台北報導

案27新北家庭群聚一家9口已經有5人確診，最新確診的案31為一名年僅11歲的學生，也是國內所有個案當中年紀最小。中央流行疫情指揮中心表示，目前瞭解他和案27祖父同住，且曾經到醫院探視，目前瞭解與家庭群聚密切接觸，且屬於寒假期間，至於相關同學友人等接觸情況，會另進行調查，若評估需要會列入居家隔離。

中央流行疫情指揮中心公布新北父子群聚又再新增個案，為案27的孫子，也是長男（案28）的兒子，曾經在2月11日及19日到醫院探視祖父，本身沒有疑似症狀2月23日進行接觸者採檢，今日確診後已收治醫院隔離觀察；目前為止他們一家9口已經有5人確診，包含案27及其妻子、兩個兒子還有1個孫子。

請繼續往下閱讀...

▲新冠肺炎案27家庭群聚關係圖。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，目前瞭解該家族互動親密，居住距離不遠，往來頻繁，雖然沒有特別聚餐，但互動屬密切。

指揮中心指出，針對本起家庭群聚，截至目前已掌握接觸者580人，共採檢144人，其中4人陽性確診(案28至31)、122人陰性，其餘檢驗中。

▲全台確診案例達到31人。（圖／翻攝疾管署網站）