陸手機大廠改直播發新品　華為：5G手機1月銷量破千萬

▲華為新一代旗艦5G折疊螢幕手機HUAWEI Mate Xs。（圖／取自新華網）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎疫情、全球移動通訊大會（MWC）2020取消影響，繼小米之後，大陸手機大廠華為也於昨（24日）晚，改以全球網路直播的方式，發表多款5G全場景的旗艦新品，包括折疊手機HUAWEI Mate Xs、華為終端雲服務等。

華為消費者業務CEO余承東還在發布會上強調，截至2020年1月，華為5G手機發貨量超過1000萬台。他進一步說，華為終端2019全年手機出貨量達到2.4億部，年增16%，在全球排名第二；2019年，華為預計全年實現銷售收入超過8500億人民幣，年增18%左右。

▲華為2月24日舉辦全球直播網路發布會。（圖／取自新華網）

據了解，面對新冠肺炎疫情，大陸內需市場和多個產業正受到衝擊，加以華為去年深受美中貿易摩擦影響，因此業內人士認為，華為有意進一步提振市場信心，並借助2020年全球發展5G機遇，降低疫情所帶來的風險。

余承東說，華為消費者業務長期致力於全場景智慧生活戰略，透過在晶片、5G通信、移動AI、操作系統、攝像與音頻為代表的端側核心技術上持續著力，構建長期競爭力，攜全球合作夥伴，為全球消費者創造美好的全場景智慧生活體驗。

除了手機產品成長強勁以外，據同日揭露數據，2019年，華為電腦PC業務和無線音頻業務，年增率雙雙超過200%，穿戴式裝備業務增長超過170%。

央視報導，發布會上，華為展示了新一代折疊螢幕手機HUAWEI Mate Xs，這款手機搭載麒麟990 5G芯片，採用7nm+ EUV工藝製程，支持SA/NSA 5G雙模組網和5G+4G雙卡雙待，將於下月在中國大陸市場開售。此外，還包括5G旗艦平板電腦、分享器、旗艦筆記型電腦和華為終端雲服務，以及首個脫離Google流動服務（GMS）的歐洲版榮耀V30系列5G手機等。

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