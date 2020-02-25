譚德塞讚中國「疫情已過高峰」：有可能全球大流行　但現在還不算

▲WHO秘書長譚德塞認為疫情有潛力發展成全球大流行，但現階段還不算。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國武漢爆發的新冠肺炎疫情蔓延全球，但儘管義、韓、日等國出現一夕暴增確診病例的現象，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）仍在記者會上表示，未來很可能會發生全球大流行（Pandemic），但現在的情況不符合條件，任意使用該詞「肯定會引發恐懼」。

綜合外電報導，相較於全球大流行，譚德塞的說法更婉轉，「現在我們看到的是，疫情在世界上不同地方發生，以不同的方式影響著不同國家。」他解釋Pandemic是疾病造成的嚴重疫情，在失去控制下擴散到全球；他特別稱讚中國此次的防疫作為，因為北京當局很明顯地把情況控制住了。

一支在中國和當局合作的WHO國際專家小組指出，疫情高峰在1月23日至2月2日，現在應該已經過了；不過譚德塞也說，出現一夕暴增的確診病例，「的確讓人相當憂心」。最令人擔心的是，新冠病毒悄悄找上義大利和伊朗，在幾無預警的情況下迅速蔓延，可能是無症狀患者在不知情情況下與人大量接觸導致。

義大利3天內確診總數增至219人，出現6起死亡病例，封鎖北部兩區12市鎮，其中包含5萬人的大市鎮。伊朗的情況較不明確，官方數據截至24日，確診病例43例，死亡8例，但有消息宣稱，朝聖聖地庫姆城（Qom），已經超過50人死亡。

目前全球32國共累計確診至少77,262例，死亡突破2200例，許多公衛專家已經警告，病毒擴散至那麼多國家，意味要控制下來已經不可能，全球大流行的跡象隱約可見。在香港大學致命感染疾病研究專家德克指出（Dirk Pfeiffer），從現在起，人們應該扭轉努力想控制疫情的思考方式，轉而著力於如何減輕後續影響，最新目標應該要極小化新冠病毒對最沒有抵抗力的族群的風險。