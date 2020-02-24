華為新摺疊機Mate Xs亮相　一支要價8.2萬

▲Mate Xs。（圖／翻攝自YouTube）

記者邱倢芯／台北報導

華為最新摺疊手機Mate Xs終於亮相，新款的摺疊手機與去年推出的款式外觀看似差異不大，不過Mate Xs這次採用了更高規格處理器麒麟990 5G，且手機轉軸的部分也重新打造、更加優化，另外螢幕材質為了更加強化，改採用聚酰胺。而在大家最關心的價格上，Mate Xs依然「相當驚人」，一支手機要價2,499歐元，約等於新台幣82,000元。

▼Mate Xs售價約為台幣8.2萬。（圖／翻攝自YouTube）

Mate Xs與Mate X一樣，是採用三面可用的設計方式；也就是說，當手機闔起時（華為摺疊機是螢幕朝外），前面的螢幕是為6.6吋，後方螢幕則為6.38吋。而在攤開的狀態下，立刻就會變成8吋平板。

▼與前代機種一樣，Mate Xs是採用三面螢幕的設計概念。（圖／翻攝自YouTube）

與先前的設計一樣，Mate Xs的電池是左右各一顆，總電量加起來為4,500mAh，支援華為自家的55W快充技術；記憶體容量為8GB+512GB。

Mate Xs這次導入了EMUI 10系統，可支援Always On、深色模式等功能；且摺疊手機的特性就是能支援多功處裡，而Mate Xs也一樣，且華為這次還將多工處理做得更細緻，無論是視窗之間的拖拉、轉換位置，檔案的拖曳動作都可做到相當流暢。

至於在拍照鏡頭的配置上，Mate Xs搭載四顆主鏡頭，全數都集中在螢幕左側（闔起時則為背面）較厚的邊框上，分別是40MP主鏡頭、8MP遠距鏡頭、16MP超廣角鏡頭，以及ToF鏡頭。Mate Xs支援45倍變焦與2.5cm微距拍攝，且提供了OIS + AIS防手震。

▼Mate Xs鏡頭配置。（圖／翻攝自YouTube）

這款新機預計在3月時在歐洲上市，目前尚未公布台灣上市計畫。