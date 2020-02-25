OPPO旗艦機Find X2發佈日確認　3/6線上亮相

▲OPPO Find X2將於3/6在線上發布。（圖／OPPO提供）

記者邱倢芯／台北報導

O粉們心心念念的OPPO Find旗艦機款終於要來了，OPPO今（25）日宣布，5G全方位旗艦手機Find X2系列即將於3月6日舉辦全球線上發表會，並且在OPPO官方YouTube頻道 正式發表這一款高階智慧型手機。

距離上一支Find旗艦機款的推出，已有近兩年的時間，今年OPPO終於要再推出後繼機款Find X2；OPPO指出，全新的Find X2系列將採用OPPO迄今為止最好的螢幕，以高解析度、高刷新率的Find X2系列成為 2020年旗艦手機新指標，螢幕是一個包含了硬體、軟體調校、內容適配的綜合顯示系統，除了全面提升在解析度、色域、色準、刷新率等基礎硬體， Find X2系列將透過深度的演算法及內容建構，為消費者帶來更流暢的螢幕使用體驗。

Find X2系列將採用訂製的旗艦級影像感光元件，從硬體方面重新建構影像系統，不管是拍照時的畫質或對焦性能都大幅提升；此外，Find X2系列將搭載Qualcomm Snapdragon 865 X55旗艦級5G晶片，並支持SA/NSA雙模組網，以及全球5G多頻段覆蓋，帶來更穩定且極速的5G體驗。