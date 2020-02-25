4月公布「瑞德西韋」臨床結果　中國官方：吉利德若認侵權可提告

▲大陸正進行抗病毒藥瑞德西韋的臨床測試。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

獲世界衛生組織（WHO）官員背書，可有效治療新型冠狀肺炎的抗病毒藥「瑞德西韋（Remdesivir）」，於日前在武漢進行臨床試驗後，大陸國家知識產權局今（25日）在記者會上表示，要到4月27號才能公佈臨床試驗的結果，我們也非常關注這個實驗。官員補充，若相關藥品上市後，專利權人認為有侵權行為，可依法律規定提起訴訟。

2月25日上午，大陸國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制，舉行了新聞發布會，國家知識產權局由副局長何志敏為代表，做出上述表示。他說，武漢的多家醫院已經正式開始了該藥物的臨床試驗，試驗目前正在進行。

▲大陸持續抗擊新冠病毒感染的肺炎疫情。（圖／路透社）

對於外界關注的專利問題，他說，根據目前公開的情況來看，基於瑞德西韋，美國吉利德公司在中國申請了8項專利，目前已經有3件得到授權，還有5件正在審查的過程中；這8件專利申請的保護範圍涵蓋了化合物的核心結構和類似結構以及晶型，以及相關的製造方法、用途等等。

何志敏還提到，藥品是一個特殊的產品，仿製藥也都需要經過藥監部門的嚴格審批才能上市，相關的產品的使用都應當依法進行，不僅要通過藥品監管部門的審批，也要尊重專利權人的合法利益，「如果有專利權人認為有侵權行為，可以按照法律的規定向法院提起訴訟。」

據了解，在「瑞德西韋」療效受到關注後，中國科學院武漢病毒研究所於2月4日表示，1月21日已與一間軍事實驗室一起申請了「使用專利」，此舉是為了「保護國家利益」；另大陸藥廠「博瑞生物醫藥」也曾於2月11日發布公告稱，他們成功仿製開發了瑞德西韋原料藥合成工藝技術和製劑技術，正量產中。

該公司還說，若該產品能夠獲批上市，疫情期間主要通過捐贈等方式供應給相關病人。因此其董事長秘書王徵野，在回應陸媒對專利授權問題的疑問時表示，「沒有商業獲利，不會侵犯任何專利問題。」

大陸官媒《中新社》2月6日報導，武漢各醫院的瑞德西韋臨床試驗已經啟動。中日友好醫院王辰、曹彬團隊2月5日時說，在武漢市金銀潭醫院啟動的瑞德西韋治療2019新型冠狀病毒感染臨床3期研究中，首批試驗761例患者，輕症與中症患者308例，重症患者453例，採用隨機、雙盲、安慰劑對照方法展開。

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