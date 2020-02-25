獨／聞疫情色變　陽明山陸軍營區「武漢八煙」悄悄改名「天龍八煙」

記者郭世賢／新北報導

開車行駛陽金公路途中，在新北市金山區八煙聚落不遠處，會看到一座地標，上面寫著「武漢八煙」四個大字，告訴用路人陸軍八煙營區從此進入。《ETtoday新聞雲》記者日前實地走訪時，發現「武漢八煙」的地標，25日再度走訪卻改成為「天龍八煙」，難道與疫情關係？軍方把武漢改成天龍，可能不想讓民眾聯想到疫情相關。

▲ 聞疫情色變！陽明山陸軍營區「武漢八煙」改名「天龍八煙」。（圖／記者郭世賢攝，下同）

▲《ETtoday新聞雲》記者日前實地走訪時，發現「武漢八煙」的地標。

八煙營區原本是由陸軍關渡指揮部裝騎連駐守，主要是鎮守陽金公路通往台北的要隘，那時來往陽金公路，都會看到八煙營區大門外的「虎嘯八煙」的地標，在2019年則由陸軍航空特戰指揮部轄下的特種作戰指揮部的特戰連移防八煙進駐，因陸軍航特部的部隊代號為武漢，軍方則將地標改名為「武漢八煙」。

「武漢八煙」地標使用沒幾個月，現在又因新冠肺炎（COVlD-19）疫情的關係，再度把地標換為「天龍八煙」，不讓民眾聯想或是疑慮，天龍的意思，不是代表守衛天龍國或是天龍特攻隊、天龍八部，而是陸軍航特部轄下的特種作戰指揮部的部隊代號為「天龍」，改名為「天龍八煙」比較符合八煙營區部隊的性質。



至於「武漢八煙」改名「天龍八煙」的確切原因，到截稿為止，還未獲得國防部的正式回應。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 25日再度走訪卻改成為「天龍八煙」。

▲ 八煙營區原本是由陸軍關渡指揮部裝騎連駐守，都會看到八煙營區大門外的虎嘯八煙的地標，