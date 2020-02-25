疫情數據緩降　湖北以外確診僅9人「再創新低」

▲24日最新資料，湖北省以外地區的新增病例數只有9例，再創新低。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家衛健委網站今(25日)最新消息，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，新冠肺炎（COVID-19）24日統計數據，新增確診病例508例，其中湖北省占了499例，這也顯示湖北省以外地區的新增病例數只有9例，再創新低。

對照衛健委23日公布數據，湖北省以外的新增病例數是11例，而24日降為9例，少於兩位數也再創新低。截至2月24日24時，湖北省累計報告新冠肺炎確診病例6萬4786例，全省累計治癒出院1萬8854例。治癒率升至29.10%，近三成病患順利出院

▲大陸新冠肺炎（COVID-19）整體死亡、確診病例緩降。（圖／翻攝 澎湃新聞）

於新增死亡病例71例（湖北68例，山東2例，廣東1例），新增疑似病例530例。當日新增治癒出院病例2589例，解除醫學觀察的密切接觸者1萬5758人，重症病例減少789例。

目前湖北繼續全面封閉防疫，預計開工日推遲到3月10日。為了確保糧食充足，大陸國家發展改革委也表示，米、麵、肉重要生活物資儲備天數提高到30天。前期也安排了1萬噸中央儲備凍豬肉，近期將再為湖北市場安排1萬噸中央應急儲備肉。