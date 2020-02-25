陸8省調降「應急響應級別」　鍾南山：新發病人數明顯減少

▲新冠肺炎。（圖／路透，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情近日略有降溫，多個省份的「疫情防控應急響應級別」也陸續從原先的一級下調至二級、三級。對此，大陸衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，目前已到達下調響應級別的時間，部分地方的新發病例數明顯減少，防控意識上也有很大的加強，「該緊就緊，該鬆就鬆，這對發展、生產是有利的。」

大陸多省近日都將「疫情防控應急響應級別」降低，其中，甘肅、遼寧、貴州、雲南、廣西由一級調整為三級，山西、廣東、江蘇由一級調整為二級。

大陸衛健委24日也召開記者會強調，疫情防控工作取得階段性成效，全國疫情形勢出現積極向好的趨勢，有關省份可根據各地實際情況適當調整應急響應級別，做到分區分級精準防控，有序恢復生產生活秩序。

大陸衛健委高級別專家組組長鍾南山指出，目前已到達下調響應級別的時間，部分城市與地區新發的病人數明顯減少，防控意識也有很大的加強，「一級防控是不分任何地區，我們實際上是二級的狀態，一級防控的措施，以及是不分任何地方，都要採用一級的（響應），所以現在二級的意思就是分類處理，三類，分類處理，分級分區分類處理，這是最核心的。」

鍾南山還說，他認為現在調降級別是合適的，「因為在這個過程一方面該緊的就緊，該鬆的鬆，這樣的情況下是對發展生產這些是有利的。」