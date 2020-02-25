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「新冠肺炎少數的好消息」　醫曝絕對有效防疫方式：濕洗手比乾洗手好

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潛伏期長達27天才確診　前SARS指揮官、中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢：現在沒旅遊史完蛋啦！它就跟流感一樣。（圖／東森新聞）

▲紅外線體溫儀。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，截至24日，台灣共有30名確診案例。振興醫院急診重症醫學部主治醫師蔡賢龍25日發文，提到這波造成大流行的COVID-19「少數的好消息」，且認為防疫工作有4個重點。

中央流行疫情指揮中心24日表示，23日國內新增14例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2049個案，含30名確診（24日新增案29、30)、1984名排除，其他隔離檢驗中（25名初驗陰性、其餘待檢驗）。

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指揮中心指出，確診個案中，1名死亡、5名已出院、其餘個案持續住院隔離中；案24相關的北部家庭群聚，掌握接觸者共638人，並採檢223人，其中2人確診（案25、26），215人陰性（含150名醫護人員），其餘檢驗中。

▼蔡賢龍說，新冠肺炎絕大多數是輕／中症，症狀類似一般感冒。（圖／東森新聞）

潛伏期長達27天才確診　前SARS指揮官、中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢：現在沒旅遊史完蛋啦！它就跟流感一樣。（圖／東森新聞）

蔡賢龍25日在臉書說，這波造成大流行COVID-19少數的好消息，是極少感染20歲以下小孩（2.16%），被感染的小孩7成是因家庭裡有另一名成員受到感染。

蔡賢龍表示，此外，症狀輕微，僅有發燒、咳嗽、無力、流鼻水；另，少數有腸胃道種狀與無症狀感染，而重症極為稀少，初期血液檢查與X-ray多數正常。他認為，所以防疫重點放在隨時清洗手、少摸眼鼻口、隔離旅遊史、感冒在家裡。

蔡賢龍也在《急症最前線 投資現金流》網站詳細說明，「隨時清洗手」是確定絕對有效的防疫方式，濕洗手的效果比乾洗手好。他總結表示，小孩極少感染武漢肺炎，常因家中有感染的成員而間接受到感染；絕大多數是輕／中症，症狀類似一般感冒，有兩成不會發燒；成人常見的淋巴球減少反而不多見，只有CRP、LDH會看到升高。

對此，有網友留言「這段時間恰巧沒開學。」蔡賢龍回應，「這是有可能的，但還要再觀察。因為SARS也是症狀比較輕，數量比較少。」

▼蔡賢龍說，濕洗手的效果比乾洗手好。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼防疫,清潔,洗手,消毒,衛生。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼截至2月24日為止，全球和台灣關於新冠肺炎的統計資料。（圖／衛福部疾管署提供）

▲▼新冠肺炎國內外最新疫情統計。（點圖可放大／衛福部疾管署提供）

▲▼截至2月24日為止，全球和台灣關於新冠肺炎的統計資料。（圖／衛福部疾管署提供）

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