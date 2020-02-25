「武漢解封如同嚼蠟」　沈富雄3分析籲蔡英文快讓國人回家

▲許多滯留在武漢的台灣人目前仍未返台。（示意圖／記者陳凱力攝）

記者張乃文／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）的蔓延，導致有許多台人滯留在中國大陸無法順利返家。而武漢包機繼第一次返台後，第二批卻在諸多因素影響下無法成行。對此，前立委沈富雄提出了3個分析，包括看到「東方航空」四個字，「蔡英文政府會失分嗎？」、讓步就是進補，他也做了結論，「要讓就要快，等到疫情趨緩，武漢解封整個事件就如同嚼蠟了」。

沈富雄25日在臉書表示，關於武漢包機兩岸的處置。他直言，「讓步就是吃補，快讓國人回家」，兩岸如果碰到統獨，立刻變得像小孩般的胡鬧，除非你立場很極端，否則會覺得雙方端出來的理由不值一哂。

沈富雄透露，這幾天，他一有空就閉起雙眼，想像一方如果讓步，將是怎麼一個場景？桃園機場停機坪上翩然降落的，不管是東方或是華航，不同的是雙方執政者一時短暫的快感，但武漢歸來的同胞踏出機門的那一剎那才是難忘的一刻。

沈富雄認為，「重點是國人將給政府怎樣的評價？」他質問，看到「東方航空」四個字，「蔡英文政府會失分嗎？」北京當局讓「中華航空」在武漢落地「會沒面子嗎？」他提到，讓步就是進補，雙方政府怎麼會傻到這步田地？有人建議雙方各讓一步，一架來，一架去，這是意氣之爭下的假平等，是真正的傻逼。

最後，沈富雄也作結，「要讓就要快，等到疫情趨緩，武漢解封，整個事件就如同嚼蠟了。」事到如今，深陷政治拔河，要北京讓步是絶不可能的，輸贏不在誰撐得久，而是民心與整體觀感。

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