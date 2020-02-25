質疑量體溫…鄉民「發燒不是主要症狀！」　網1招嗆爆：不然全台禁出門14天

▲因應新冠肺炎，量體溫是必要的防疫工作。（圖／記者謝孟儒攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，不少商家、大型活動都要求客人或是參與者先量體溫管制入場，就怕一個不注意造成防疫漏洞。不過就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「量體溫是在哈囉嗎？」文中發表自己的看法，認為這次發燒好像不是主要症狀，「量體溫是在量心酸的嗎？」話題意外引發網友熱議。

這位網友文中表示，這次新冠肺炎的主要症狀好像不是發燒，質疑量體溫是在量心酸的，「即使沒有發燒也會有可能是武漢肺炎的帶原者，發燒的人很可能只是一般感冒而已，結果一般感冒要隔離14天？不能上學？開學量體溫是在哈囉嗎？」

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▲新北全力防疫備戰，侯友宜強調學生進校門、中午都要量體溫。（圖／新北市政府提供）

看到貼文後，就有網友也認同這個理念，「那個紅外線額溫槍很不準」、「就無腦照搬sars」、「但是新冠肺炎不用發燒即有傳染力，根本是把它想成跟SARS一樣簡單，還幻想夏天自動消失」、「真的量心酸的，不過發燒傳染性通常較強」、「一般都量額溫，根本不准。」

不過大部分的人也直說，這本來就是防疫工作的一環，「發燒的至少能先擋下來，有漏網也沒辦法了」、「並不是只有防肺炎。流感、腸病毒、登革熱都會發燒」、「就只能盡量做啊！不然像日本一樣發燒四天，再叫他們請假你覺得如何。而且（量體溫）也可以順便杜絕其他傳染病」、「你用『條件機率』算一下，量體溫有無幫助」、「感冒就不會傳染嗎？有病要治啊！加油」、「你要這樣說乾脆全台禁出門14天啊！」

▼新冠肺炎和SARS相比，症狀有些相似，但也有不同的地方。（圖／取自疾管署網站）

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