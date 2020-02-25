立法只能吃10種陸上動物？　深圳：違規者最高可罰43萬

▲深圳市人大常委會在2月10日，召開第94次主任會議，依法防控疫情，加緊研究制定和修改法案。（圖／翻攝自微博／第一現場）

實習記者劉雪兒／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）爆發以來，大陸懷疑病毒的宿主與野味有關。深圳市人大常委會主任駱文智決定，將《深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例》納入今年立法計劃，明確列出10種陸地動物豬、牛、羊、驢、兔、雞、鴨、鵝、鴿、鵪鶉可食用，若吃其他的陸地動物都是違法的。

▲許多疾病與野味高度相關，深圳決定嚴格制止食用野味的習慣 。（圖／翻攝自微博／第一現場）

根據深圳市人大常委會官網所發佈的消息，駱文智表示，關於《全面禁止食用野生動物條例》將會優先進行安排、加快立法進度，爭取盡快完成立法工作，並頒布實施，還說深圳作為改革開放的重要窗口，必須體現「先行示範」的責任，強宣傳引導，利用各種媒體開展宣傳教育，提高群眾公共衛生安全意識和保護野生動物意識。

除了明確列出10種陸地動物可食用之外，還對違法行為者列出了處罰規定，無論是餐飲業經營者、個人經營或其他單位，一旦發現加工、販賣禁止食用的野生動物或其他的產品，最高可罰人民幣10萬元（約台幣43萬）的罰款。

此外，雖然「新冠肺炎是因為食用野味所導致的」一說，並未得到證實，不過人類過去不斷從動物身上感染疾病，包括2004年所爆發的鳥類禽流感；2009年的豬流感；2003年由蝙蝠和狸貓所導致的SARS病毒和伊波拉病毒。由此可見，人類大多數新型感染病毒都來自野生動物，且隨著環境變化加速了這一切。