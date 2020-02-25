天津大學研發出新冠病毒口服疫苗　臨床上市還得等一等

▲天津大學黃金海教授團研發新冠病毒口服疫苗。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

天津大學生命科學院黃金海教授團隊今（25日）宣佈成功研發出新型冠狀病毒口服疫苗，以食品級安全釀酒酵母為載體，以新冠病毒S蛋白為靶點產生抗體。陸媒報導，黃金海本人已經4倍量口服新冠疫苗樣品，無任何副反應。

▲新冠肺炎疫苗上市仍須一段時間。（示意圖／路透）

《環球網》報導，黃金海團隊在短時間內完成疫苗研發，主因為該團隊以食品級安全釀酒酵母為底盤細胞的疫苗及其生物防控制劑研發平台，已行之有年，憑藉成熟的研發平台使新冠病毒酵母疫苗菌株的獲得週期大大縮短。

黃金海表示，該疫苗應用食品級安全酵母作為宿主研制生物防治制劑，通過口服途徑免疫，具有激發局部黏膜免疫、調節機體免疫穩態、使用方便、安全性好、產能迅速等優勢。由於此疫苗具安全性、免疫方式、成本節約等優勢，特別適用於應急性、無常規疫苗的烈性病防控。

▲黃金海團隊透過食品級酵母研發口服疫苗 。（圖／NIAID Flickr）

不過，黃金海也提到，疫苗從研制到上市是一個嚴謹而漫長的過程，目前團隊正在積極佈置進行動物毒理學、免疫效力、中試生產等評價，希望有資質的企業和單位合作完成疫苗後續評價流程，加速推進疫苗的臨床驗證和推廣使用，助力疫情的防控。