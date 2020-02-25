醫學院女大生陳屍下水道28年後破案！比對全校男性DNA　「26歲嫌」背景曝光

▲麻嫌落網後，南京醫科大學發布聲明表示，「我們堅信，正義永遠不會缺席，邪惡必受法律嚴懲。」（圖／翻攝《重案組37號》）

記者陳俊宏／綜合報導

1992年轟動大陸的南京醫科大學（原南京醫學院）女大生遇害案，28年後宣告偵破，兇嫌麻繼鋼犯案時只有26歲，現在已經54歲。案發當時曾比對全校男性DNA，保全夜晚巡邏時，手電筒曾照到嫌犯正臉。麻嫌的前長官說，麻某看起來和平常人並沒有什麼不同，女兒已上了大學，平時賣賣狗，日子過得還是挺不錯的。

《紫牛新聞》第一時間聯繫當時學校的王老師，她向記者回憶起當年親歷整個案子，記憶猶新，「當時班上人心惶惶，大批公安駐紮學校，展開地毯式搜索。後來聽聞她的親屬離世，沒想到過了28年破案了，終於可以告慰她和家人在天之靈。」

王老師說，1992年她剛工作不久，有一天下班比較遲，看到教學樓被用紅線圍了起來，一打聽才知道當天下午4、5時，警方在教學樓天井中的下水道內發現遇害女生遺體。

▼事發教學樓。（圖／翻攝《紫牛新聞》）

王老師表示，「事發的教學樓是一個回字型，教學樓中央有一個天井，這種結構的天井一般是沒有人去的，但是警方在附近排查的時候到裡面搜索，打開井蓋找到了女生。」

王老師回憶，當時警方經過勘查發現，女生被頭朝下塞進下水道，被塞下去時是處於昏迷狀態，可能是後來窒息身亡，「女生失蹤後第二天一早，同學發現她沒有回來，就報告了教務處，學校就開始查起來了。這時候學校開始在同學中排查，她的同學、高中同學都詢問了，人找到好像是又過了兩天。」

「當時學校有一個保安是第一目擊證人。」王老師說，當晚大約10時半或11時，正是教學樓的熄燈時間，保全巡邏來到出事教室的門口時，發現對面盥洗室有一個人影，此人穿膠鞋，正在跺腳、洗手，「這個保安就喊了一聲：『幹什麼的』，並用手電筒照了一下對方的臉，對方聽到後拔腿就跑。」

▼事發於南京醫科大學。（圖／翻攝《新京報》）

王老師回憶，當時這個人從南門（如今靠近眼科門診）跑掉了，保安沒有追上，但因看到嫌疑人的臉，成了目擊證人，「當時保安也不知道發生了什麼，這些都是案發後在排查時，保安告訴警方的。」後來警方找來經驗豐富的刑偵專家，根據保安的描述，繪製了嫌疑人的畫像，貼在學校內，也登在了《揚子晚報》上。

王老師表示，以前學校是不封閉校園的，但事發後進行管制，所有人都要出示證件出入，「警方找到屍體後，提取了兇手的DNA，開始在校園內進行比對，對象主要是男性同學和教職工，有的是抽血，有的是塗唾液，當時應該是所有人的生物訊息都被比對過了，女同學和老師也全部都被問詢過。」

王老師還提到，當年警方沒有什麼發現後，還將調查範圍擴大到方圓兩公里的居民小區，每家每戶都有問詢，「這個女生當時還是很用功的，成績很好，每天晚上都固定在這個教室自習，有長期固定的座位，很多同學都知道，所以有人推測兇手是踩好點的。」

▼麻嫌在南京市北京東路東段某社區落網。（圖／翻攝《新京報》）

王老師表示，女生自習的教室對面就是那個盥洗室，事發後她的傘都放在教室裡沒有拿走，可以說明，她是直接從教室離開的，「我還記得那幾天每天都在下小雨，警方帶來的警犬也一無所獲，可能是雨水把氣味啊、腳印啊這些證據都沖走了。」

麻繼鋼28年前犯案，當年只有26歲，如今落網已54歲。《現代快報》報導，麻嫌在蘇美達工作，他的前長官透露，麻某看起來和平常人並沒有什麼不同，他老婆好像有一個計程車車牌，但自己不開出租，女兒已上大學；他平時賣賣狗，日子過得還是挺不錯的。

南京警方23日宣告破案。南京醫科大學24日也發布聲明表示，「南京市公安局通報，已抓獲1992年我校林姓同學被害案犯罪嫌疑人。學校全體師生員工終得慰藉，我們對逝者致以深切哀悼，對公安機關多年來執著追兇表示敬佩，對長期以來南醫校友和社會各界人士的關心關注表示感謝。我們堅信，正義永遠不會缺席，邪惡必受法律嚴懲。」