讚中國的應對前所未有！已避免數十萬病例…WHO喊話：他國應「重新評估」對中措施

▲中國—世界衛生組織新冠肺炎聯合專家考察組在北京舉行新聞發布會 。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

在結束對中國為期9天的考察後，中國—世界衛生組織新冠肺炎聯合專家考察組24日舉行新聞發布會。考察組認為，中國採取了「前所未有」的公共衛生應對措施，已經避免或至少推遲了數十萬新冠肺炎病例，「其他國家應迅速重新評估對中國採取的措施。」

▲總幹事高級顧問布魯斯·艾爾沃德在發言。（圖／新華社）

據《新華社》報導，24日發佈會介紹了考察情況，以及對中國及全球疫情防控的建議。考察組指出，新型冠狀病毒是一種新的病原體，對病毒傳播機制和疾病嚴重程度的認識還在不斷深入，全球防控工作仍面臨嚴峻挑戰，「中國採取了前所未有的公共衛生應對措施，在減緩疫情擴散蔓延，阻斷病毒的人際傳播方面取得明顯效果，已經避免或至少推遲了數十萬新冠肺炎病例。」

考察組表示，中國也在保護國際社會方面發揮了至關重要的作用，為各國採取積極的防控措施爭取了寶貴的時間，也提供了值得借鑒的經驗；中國正在採取謹慎、分階段、有序的方式，逐步恢復社會、經濟、教育和醫療等各部門的正常秩序，「其他國家應迅速重新評估對中國採取的措施。」

▲新冠肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年 。（圖／新華社）

考察組建議各國開展積極主動的監測，早發現、早診斷、早隔離、早治療，嚴格追蹤並隔離密切接觸者；對有輸入性病例或疫情暴發的國家，考察組建議立即啟動國家應急處置方案，確保各級政府採取必要的干預措施，阻斷疫情傳播，做好相應準備和應對預案，必要時採取更為嚴格的措施。