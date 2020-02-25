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華爾街日報53名記者連署上書總社！　要求為「亞洲病夫」標題道歉

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▲《華爾街日報》的標題：「中國是真正的亞洲病夫」，引起強烈爭議。(圖／翻攝自華爾街日報網站)

▲《華爾街日報》評論標題：「中國是真正的亞洲病夫」，引起強烈爭議。(圖／翻攝自華爾街日報網站)

實習記者陳妙津／綜合報導

華爾街日報3日以含有「亞洲病夫」字眼的標題刊登評論，觸怒大陸政府，北京當局因此於19日以發表種族歧視言論、惡意抹黑等理由，吊銷該報3名駐北京記者的記者證。華爾街日報中國分社則在20日聯署上書總社高層，要求改標道歉，但總社表示「報社立場不變」。

據《華盛頓郵報》24日報導，美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）外交事務專家兼華爾街日報專欄評論家米德（Walter Russell Mead）3日時，以《中國是真正的亞洲病夫》為題（China Is the Real Sick Man of Asia）刊登評論，引發軒然大波，讓中國政府怒批辱華，除要求華爾街日報道歉外，也吊銷3名駐北京記者的記者證反擊，這也是自1989年六四以來，中國對西方記者採取的最大規模行動。

大陸外交部發言人耿爽19日強調，中國曾多次和華爾街日報交涉，但對方仍推諉塘塞，也並未查處相關負責人，因此才決定採取進一步措施，同時再度要求該報公開正式道歉。

▲▼耿爽。（圖／翻攝中國外交部）

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝 外交部記者會 ）

華爾街日報中國分社53名員工20日時，向發行人兼道瓊公司（Dow Jones & Company）執行長路易斯（William Lewis）、新聞集團執行長湯姆森（Robert Thomson）發出聯署，以分社社長鄭子揚（Jonathan Cheng）的名義要求總社考慮更改標題，並對讀者、消息來源及任何被冒犯的人道歉。

連署中寫道，「這和編採獨立及新聞評論的神聖性質無關，也和米德博士的內容無關，而是選擇錯誤的標題深深冒犯了包含中國人在內的許多人。雖然有論點說無意冒犯，但我們認為有些人早已知道會冒犯許多人，若他們不知情，那就是犯了很嚴重的錯誤，應該改正並道歉。」

該篇聲明連署者有中國分社的53名員工，「和報導中涉及的其他同事」。社長鄭子揚雖然沒有參與連署，但也在另封電子郵件中向總社反映，「這個問題是否被正確處理會大大影響我們未來在中國的存在。」

不過華爾街日報發言人謝偉林豪斯（Steve Severinghaus）昨日表示，「報社的立場沒有改變」。他也在聲明中表示，「我們了解員工及員工家屬在中國面臨的嚴峻挑戰，尤其周遭又有冠狀病毒疫情、身旁同事又遭驅離，鼓勵他們公開討論內心憂慮，以便報社提供協助。」

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