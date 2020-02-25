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「血友病童」母子返台直送醫院　凌晨住進負壓隔離病房

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記者趙蔡州／綜合報導

滯留湖北「血友病童」母子24日晚間抵達台灣，防疫人員進行一系列檢疫流程後，坐上救護車直接前往衛福部醫院後續檢驗，而血友病童的父親得知兒子終於能夠回台，也罕見發聲謝謝陳時中與政府的辛勞。至於未來若再有武漢或湖北民眾返台，中央流行疫情中心指揮官陳時中表示，一律用包機的規格來處理。

▲▼Live／血友病童終於回家了！「母子返台」現場畫面直擊。（圖／記者李毓康攝）

▲「血友病童」母子24日晚間10時46分抵達台灣。（圖／記者李毓康攝）

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血友病童與馬姓母親24日搭乘從成都起飛的長榮BR-766航班回台，飛航過程中將穿著隔離衣、頭罩、口罩、護目鏡、腳套等防護裝備，機組人員與同機乘客也會佩戴N95口罩。飛機晚間10時46分抵達桃園機場後，母子2人經防疫人員進行一系列檢疫流程，11時40分許搭救護車直接前往衛福部醫院，25日凌晨住進負壓隔離病房隔離採檢。

陳時中表示，整個過程中都會有一名專業護理師隨行照料血友病童，若後續檢驗（新冠病毒）呈現陽性，就會直接住進負壓病房隔離治療，若2次檢測皆為陰性，則送至集中檢疫所，其他同機乘客則採一般通關方式，由遊覽車接離機場，回家後居家檢疫14天，全程完全不經過航廈。

▲疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮官陳時中表示，未來若再有武漢或湖北民眾返台，一律用包機的規格來處理。（圖／記者李毓康攝）

他指出，除了血友病童的個案之外，未來不論「從武漢出來」或「在武漢居住過的人」，若要轉移至其他地區再搭機返台，將一律採用包機的規格來處理，基本架構就是選定搭機地點與航班後，將該航班規劃成包機，這樣的話指揮中心就能有較高規格的防疫措施，確保機組人員與國人的安全。

血友病童的父親得知兒子能夠回台後，沉默了一個多月的他罕見發言，「感謝陳時中的辛勞，感謝中央這一陣子的幫忙和付出。」

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