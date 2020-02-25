「公務員請假不到0.01%」　蔣萬安籲防疫照顧假入法：雇主不得拒絕、記曠職

記者楊蕓／台北報導

立法院25日院會力拚新冠肺炎防疫紓困條例三讀，上午將針對防疫照顧假是否入法並給予津貼、防疫隔離假的要件與補償方式等條文進行表決。國民黨團書記長蔣萬安25日院會前受訪時再次呼籲將「防疫照顧假」明文入法，要求雇主不得拒絕、記曠職等不利對待，才能讓家長敢請假，他也提到，有帶頭示範效果的政府公務人員，請防疫照顧假的比例僅不到0.01％，更何況是一般受僱員工。

▲蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院長游錫堃24日召集朝野黨團協商，會中決議將草案定名為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，並以特別預算方式編列600億元，因應各項防治及紓困振興措施。然而，經過一整天的馬拉松協商，朝野在防疫照顧假入法、防疫隔離假納公假並給薪等部分暫無共識，保留至院會繼續處理、表決。

蔣萬安25日出席院會前受訪時表示，國民黨團主張兩部分，針對被認定需要居家檢疫或居家隔離者給予防疫隔離假，希望比照公假、全薪，並給予防疫津貼，讓他們安心做好防疫，避免外出趴趴走。

蔣萬安表示，今天是開學日，面對接下來可能停課的狀況，家長可能需要請「防疫照顧假」，但根據統計，從政府2月3日宣布可請防疫照顧假之後，公務人員到現在平均每天約300人請防疫照顧假，佔比不到0.01％，「連有帶頭示範效果的政府單位比例都這麼低，更何況是一般的受雇員工」，因此他呼籲將防疫照顧假入法，要求雇主不得拒絕、記曠職等不利對待，才能讓家長敢請、願意請，否則只是看得到吃不到。

蔣萬安也強調，納入疫苗研發獎勵金有相當必要，除了有人才激勵效果，更重要是展現政府對科研人才的重視，這不單只是現行相關辦法可以展現的，所以他們一直很堅持，在這次疫情艱困的情況下，怎麼樣給予更多激勵和誘因，所以希望政府部門可以考慮納入。