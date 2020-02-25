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雲端最前線／英雄幻滅？陳時中禁醫護出國挨批「妖魔化」

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新聞節目中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19） 疫情在各國持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日宣布，醫事人員除「申請核准」外不得出國，引發基層反彈，認為各院早已展開自主管控，特別搬出針對醫護人員的政令，在社區內他們已經很容易被貼標籤，如此政令根本是想要把他們「妖魔化」，而且已買好的機票行程損失誰來賠？《雲端最前線》25日邀請前立法委員沈富雄、台北市醫師公會常務理事張孟源以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

新冠肺炎確診病例再增加，中央疫情指揮中心公布先前26個病例的全台分布圖，各縣市確診病例數，民眾得知自己居住的縣市出現病例感到憂心，紛紛在網路轉貼告知親友。宜蘭有1例確診，縣衛生局表示，該名患者住院隔離20天了，目前病情穩定。公開分布圖，是安穩民心還是造成恐慌？

今(25)日是中小學開學日，校方繃緊神經加強防疫措施，絕大部分的小朋友們都戴上口罩上學，接著在校園入口量測額溫。教育部長潘文忠表示，防疫物資都準備到位，校園也透過環保單位消毒。他呼籲家長多關心孩子上學前的身體健康，中央與地方有堅強防疫連線，家長可以放心。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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