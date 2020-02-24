▲ 落實行動治理走訪土城區里長座談，侯友宜發「居家防疫關懷包」。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市府與里長站在同一陣線，24日市長侯友宜續率行動團隊前往土城區，與當地里長進行座談，除關心舊案辦理情形，同時對捷運廣場設置大型天幕、增設Ubike站及老舊違建物拆除與停車需求等。侯友宜也要求公所做好防疫工作，現場並提供「居家防疫關懷包」，內有14片口罩及衛教資訊，要讓新北第一線辛苦的里長們有最基本的防護。

新北日前推出「居家防疫關懷包」實體包及數位版予居家檢疫者，照顧其檢疫期間身心健康。侯友宜24日宣佈，為強化第一線里長防疫設備，也將提供「居家防疫關懷包」實體包，內有14片口罩及衛教資訊，要讓新北第一線辛苦的里長們有最基本的防護。

座談會上，區長楊志宏報告去年里長相關提案進度，其中「土城公兒15」公園新闢案已於2019年11月1日完工，內設照明設備、體健器材、安全遊戲地墊、人行步道等設施，並進行植栽綠美化，頗受地方好評;而大安圳既有擋土牆彩繪及週邊環境營造美化，水利局也在2020年1、2月陸續完工。

▲ 侯友宜也要求公所做好防疫工作，現場並提供「居家防疫關懷包」。

新案部份，埤塘里長邱顯俊針對機六停九規劃內容及LG11設站問題，建議增設停車位及演藝廳等公共設施。城鄉局表示，有關里長提出之需求，將洽詢各目的事業主管機關意見並納入「新北市土城捷運站周邊地區策略再發展計畫」（又稱行政園區案）規劃檢討，並研議可行之開發方式，後續將持續與交通局、文化局及財政局等相關局處協調空間需求。

另外，針對土城司法園區案件，侯友宜也指示盡力與中央溝通協調，其餘不但未完成的舊案要持續追蹤列管，新的提案也要請相關局處儘快處理，市府會和里長、區公所站在同一陣線，持續傾聽基層需求，讓行動治理更落實。而針對目前疫情，近期推出「居家防疫關懷包」實體包及數位版予居家檢疫者，實體包也會發放給里長，讓第一線辛苦的里長們有基本的防護。

民政局長柯慶忠表示，2019年行動治理里長提案，土城區列管案件61件已解列50件，達成率高達82%，許多涉跨局處整合的議題，也將持續加強橫向聯繫，滿足民眾需求。

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