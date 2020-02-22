▲ 校園自製紅外線熱像儀防疫，新北技職教育再突破。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北技職教育再突破，新北市立樟樹國際實創中學、新北高工與鶯歌工商共同研發「紅外線熱像儀」，透過跨校自製的資訊電子化防疫工具，解決學校大量檢測體溫的需求。市長侯友宜21日前往視察體驗，大讚技職教育統合所學，迅速面對民生急迫問題，期待成為校園防疫重要武器。

侯友宜表示，新北市技職教育領先全國，21日到校體驗跨校研發的紅外線熱像儀系統，師生努力僅花三個禮拜，即建置整套電子化防疫工具，並以產品開發角度設計包裝與使用說明，發揮技職教育務實致用精神，讓校園防疫能量如虎添翼。

侯友宜強調，紅外線熱像儀在業界市價動輒30、40萬元，甚至高達80萬元，此次跨校自製系統不僅成本不到2萬元，功能更加齊備，除在大型活動集會場所，即時偵測發燒學生外，更可將學生影像清晰捕捉，與校長手機即時串連傳輸，力求防疫萬無一失。

▲ 新北市長侯友宜視察開學檢疫整備工作。

侯友宜說，未來將以最快的速度建置30台紅外線熱像儀，只要原物料進口順利，預計可在三週內製作完成，為校園防疫增添生力軍。往後舉辦大型活動也可以隨時調度支援供全市使用，以備不時之需。

教育局表示，「紅外線熱像儀─跨校自製資訊電子化防疫工具與環境建置」研發團隊，由新北高工陳錫齡主任率領擅長硬體、PC系統、web網頁、App等領域學生，運用美國高科技元件技術，跨校專題合作，並結合行動裝置進行校園健康移動管理，希望能為防疫工作盡一份心力。

2月25日週二即將開學，面對新冠肺炎（COVlD-19）嚴峻挑戰，侯友宜重申，新北市一定會落實三級防護策略及五大健康原則，呼籲家長在上學前就幫孩子量體溫，進校門前也會再次確認，並隨時監測教職員工及學生健康情形，持續宣導演練開學後的防疫措施，所有的校長、老師與志工都已做好最萬全準備，請家長放心。

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▲ 跨校自製資訊電子化防疫工具與環境建置。