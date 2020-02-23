開學在即！侯友宜嚴令各學校落實防疫　教職員非必要勿到疫區國家旅遊

▲ 開學在即！侯友宜嚴令各學校落實防疫，教職員非必要勿至疫區國家旅遊。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全台高中以下各級學校2月25日即將開學，因應新冠肺炎（COVlD-19）疫情，新北市政府23日由教育局邀集主任督學、5位駐區督學、校長協會理事長、9大分區校長，召開「各級學校開學前防疫緊急應變會議」，市長侯友宜親自主持，嚴令轄內各級學校務必落實校園防疫工作，確保師生健康無虞。

今日會議，由教育局針對開學前校園防疫工作進行報告，說明相關防疫物資整備狀況，目前包括口罩111萬5000片、酒精1萬1600公升、額（耳）溫槍1萬570支皆已全部到位，後續仍會持續增加並迅速配發學校使用。教育局再次重申「三級防護」、「健康五原則」，同時逐項提醒開學前後的防疫工作要點。

▲ 教育局再次重申「三級防護」、「健康五原則」，同時逐項提醒開學前後的防疫工作要點。

「我是新北市防疫作戰指揮官，今天下達的就是命令，就是要貫徹到底、確實執行」，侯友宜指出，「三級防護」及「健康五原則」每人皆琅琅上口，但必須全面落實執行，面對開學在即，各區督學及各校校長要嚴陣以待，務必做好防疫工作。他表示，開學後將會無預警到學校進行抽測，同時指示學校教職員工無特殊原因，不得至高風險疫區國家旅遊，嚴守校園防疫第一線。

會議中，侯友宜也一一點名督學、校長，詳細詢問目前各校防疫整備工作，包括入校體溫量測動線、人力及物力調配、校內洗手台及教室內空間規劃。他強調「身為市長有責任保護新北市轄內30多萬學童」，指示督學、校長務必嚴格監測學校教職人員、學生身體狀況，語氣雖嚴厲但飽含對新北師生的關心。

侯友宜表示，面對新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續延燒，市府從2020年元月起便不斷召開應變會議，依疫情發展隨時調整步伐、全面迎戰，新北市會發會團隊力量，讓防疫工作永遠做在最前面，隨時「補位」中央提供支援，齊心投入防疫作戰。

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