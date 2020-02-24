維護開學日校園防疫動線順暢　南警護童防疫專案超前佈署

▲台南市警六分局拜訪各校，超前規畫佈署「護童防疫專案」，以維護學生安全。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

受到冠新肺炎（武漢肺炎COVID-19）炎疫情衝擊，國中小學25日開學首日，為協助校方防疫動線順暢，台南市警六分局長、副分局長、防治組長及各派出所所長，24日特地於開學前主動積極走訪轄內國小，超前規畫佈署「護童防疫專案」，以維護學生安全。

為維護開學日學童體溫測量動線及校園周邊交通秩序，台南市警六分局先期主動前往轄內新興、志開、日新、永華、省躬、喜樹及龍崗等7所國小，實際了解及協調各校防疫動線規劃，如管制進出、測量體溫動線、發燒篩檢站、酒精擦拭消毒及禁止家長進入教學區等防疫作為，並提出彈性設置校門口周遭禁止迴轉、學童分道分流進入校門，及協助管制家長勿進入校園接送孩子等具體措施，以利護童專案提前規劃佈署，避免開學日因防疫措施造成秩序混亂、交通打結之情形。

市警六分局長陳建民表示，為減少開學首日交通衝擊及維護學童上學安全，除先期至各國小協助規畫外，25日將編排執勤員警提早到校，結合學校導護媽媽、志工、老師共同守護學童，並呼籲家長開學當日能配合學校防疫措施，接送時不要違規停車並注意交通安全，讓學生安心上課，家長放心。

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