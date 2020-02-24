開學防疫大作戰　新竹市各公有零售市場全面消毒防疫

▲新竹市11處公有零售市場及果菜市場將進行第二次全面性消毒。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

因應各級學校開學，新竹市持續全方面進行武漢肺炎防疫工作，市政府除在各市場張貼防疫海報、要求攤商及市場管理人員配戴口罩及宣導防疫觀念之外，將再次針對新竹市11處公有零售市場及果菜市場全面進行市場消毒工作，預計3月2日前完成。

「唯有做好防疫工作之完善，才能確保市民安全健康。」市長林智堅表示，針對武漢肺炎疫情，應料敵從寬、禦敵從嚴，防疫工作應滴水不漏，進行各公有零售市場全面消毒除可以讓市民安心購物，亦可讓因疫情減少餐廳用餐之市民有更多放心購買新鮮料理食材的場所。

新竹市政府產業發展處長張力可表示，新竹市公有市場環境消毒施藥行程包含2月27日(四)下午進行南寮市場、士林市場及南門市場消毒，早上為正常營業；3月2日(一)上午進行果菜市場、中正市場、關東市場、東門市場消毒，下午進行西門市場、中央市場、中央商場、北門市場及竹蓮市場消毒工作，因為3月2日星期一為各市場為公休日，竹蓮市場有營業，下午營業結束後即開始進行消毒，此市場全面消毒工作將不會影響攤商正常營運，消毒施作範圍包含市場內外四周環境、開放空間、公共走道、樓梯、地下室、排水溝等環境消毒。

新竹市政府亦提醒各位民眾，平時應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入人多擁擠場所。

返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。民眾如有嚴重特殊傳染性肺炎相關疑問，歡迎至疾病管制署全球資訊網http://www.cdc.gov.tw或撥打疫情通報及諮詢專線1922洽詢。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導