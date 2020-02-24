　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

開學防疫大作戰　新竹市各公有零售市場全面消毒防疫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新竹市11處公有零售市場及果菜市場將進行第二次全面性消毒。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市11處公有零售市場及果菜市場將進行第二次全面性消毒。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

因應各級學校開學，新竹市持續全方面進行武漢肺炎防疫工作，市政府除在各市場張貼防疫海報、要求攤商及市場管理人員配戴口罩及宣導防疫觀念之外，將再次針對新竹市11處公有零售市場及果菜市場全面進行市場消毒工作，預計3月2日前完成。

「唯有做好防疫工作之完善，才能確保市民安全健康。」市長林智堅表示，針對武漢肺炎疫情，應料敵從寬、禦敵從嚴，防疫工作應滴水不漏，進行各公有零售市場全面消毒除可以讓市民安心購物，亦可讓因疫情減少餐廳用餐之市民有更多放心購買新鮮料理食材的場所。

新竹市政府產業發展處長張力可表示，新竹市公有市場環境消毒施藥行程包含2月27日(四)下午進行南寮市場、士林市場及南門市場消毒，早上為正常營業；3月2日(一)上午進行果菜市場、中正市場、關東市場、東門市場消毒，下午進行西門市場、中央市場、中央商場、北門市場及竹蓮市場消毒工作，因為3月2日星期一為各市場為公休日，竹蓮市場有營業，下午營業結束後即開始進行消毒，此市場全面消毒工作將不會影響攤商正常營運，消毒施作範圍包含市場內外四周環境、開放空間、公共走道、樓梯、地下室、排水溝等環境消毒。

新竹市政府亦提醒各位民眾，平時應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入人多擁擠場所。

返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。民眾如有嚴重特殊傳染性肺炎相關疑問，歡迎至疾病管制署全球資訊網http://www.cdc.gov.tw或撥打疫情通報及諮詢專線1922洽詢。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

ET快訊
劉真移除葉克膜做人工心臟　醫曝「非常重症」原因
桃園工安意外！土牆坍塌「2工人遭活埋」　命危搶救中
即／高雄跟進了！3/2起公務員禁前往「二級旅遊警示國家」
血友病童今晚回家！「千里送藥→輿論酸爆」　事件始末一次看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

維護開學日校園防疫動線順暢　南警護童防疫專案超前佈署

開學防疫大作戰　新竹市各公有零售市場全面消毒防疫

新冠肺炎疫情擴大　台東縣禁公教前往2、3級旅遊警示國

氣溫回暖溫差大　高屏地區出現稻熱病蹤跡

迎接開學日竹市校園防疫再升級　林智堅赴校視察

台南市交通局因應開學　督促大眾運輸業者加強防疫作為

大園警方針對易肇事路段加強取締　取締增加780件肇事減少1/3　

全國唯一有產銷履歷的「過貓」　屏東農友邱連發做到了 　　

屏東市加強防疫　公園遊憩設施全面進行消毒

郭綜合醫院贈南警二分局額溫槍　為員警開學防疫派上用場

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

搶不到別緊張！3招教你輕鬆防疫 8步驟學會「DIY布口罩」、消毒液

維護開學日校園防疫動線順暢　南警護童防疫專案超前佈署

開學防疫大作戰　新竹市各公有零售市場全面消毒防疫

新冠肺炎疫情擴大　台東縣禁公教前往2、3級旅遊警示國

氣溫回暖溫差大　高屏地區出現稻熱病蹤跡

迎接開學日竹市校園防疫再升級　林智堅赴校視察

台南市交通局因應開學　督促大眾運輸業者加強防疫作為

大園警方針對易肇事路段加強取締　取締增加780件肇事減少1/3　

全國唯一有產銷履歷的「過貓」　屏東農友邱連發做到了 　　

屏東市加強防疫　公園遊憩設施全面進行消毒

郭綜合醫院贈南警二分局額溫槍　為員警開學防疫派上用場

疫情打亂旅遊、出差計畫　富邦產推「快捷理賠」零時差服務

「大甲媽遶境」民眾憂成防疫破口　台大：改變方式才能繼續辦

寒流農損破千萬！苗栗縣損失最慘重　高接梨穗146公頃沒了

存起來！6張圖告訴你「開學防疫懶人包」　戴口罩時機、2例確診全校停課

疫情衝擊！廟口賣椰子水業績少5成　弱勢女學生愁付不出學費

包膜設計公司忽略安全漏洞回報　駭客怒向所有消費者寄信提醒

新冠肺炎衝擊拍賣市場　蘇富比宣布香港春拍延至7月

大馬首相辭職震撼彈！政壇逼宮傳聞滿天飛　希盟看似瓦解…安華是關鍵

明日開學！美女急診醫師田知學親授「防疫4妙招」...要小孩戴口罩太困難

中職／范國宸春訓已2轟　新打教訓練有成效

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

錯收電費14年　台電找老阿嬤私了

男強脫婆婆手上真戒　換戴假戒

20年心血燒光！神父回收站湧捐款

宮廟藏軍火　警攻堅逮人

「史上最難」2020台灣燈會圓滿閉幕

陸客曾誇大牛牛肉麵便宜夠味！

信號干擾台灣燈會　48架無人機突墜落

海巡署第四岸巡隊55人捐熱1萬7000cc

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

大老婆臉書嗆小三條件差

大牛牛肉麵有兩家　四維路撇清

黃世杰率先成立　新屋區服務處　

太平公路36彎自行車賽近千名車友挑戰80公里路程

嘉義中山路科技執法4/1上路

更多熱門

相關新聞

彰化自助餐店「戴口罩才能入店」　把顧客請出去挨轟

彰化自助餐店「戴口罩才能入店」　把顧客請出去挨轟

新冠肺炎讓人心惶惶，彰化某自助餐業者竟在門口張貼「配合防疫要戴口罩才能進去」紅字條，傳出有民眾沒戴口罩遭請出去。對此，彰化縣衛生局表示，自助餐店非醫療院所，中央地方都還沒要求進店裡強制戴口罩，為避免民眾因此恐慌，將前往輔導。而店家也先將紅字條撤下，以免招惹事端。

過度防疫及受不公平對待 陸文旅部籲：近期切勿前往美國旅遊

過度防疫及受不公平對待 陸文旅部籲：近期切勿前往美國旅遊

分流上班？北市府盤點備援地點

分流上班？北市府盤點備援地點

南韓肺炎病例大增　K聯賽確定延賽

南韓肺炎病例大增　K聯賽確定延賽

手機定位居家檢疫民眾　違規外出罰15萬元

手機定位居家檢疫民眾　違規外出罰15萬元

關鍵字：

新冠肺炎防疫消毒

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

陳時中背5657萬元債務…存款不到300萬

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

黃安回台用80萬健保救命　4年後現況曝

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

劉真裝葉克膜18天　醫曝現實換心條件

《鬼媽媽》首集就哭爆！金泰希死因揭曉

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面