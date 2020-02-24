防疫大作戰！屈臣氏「抗菌專區」省很大　主播教自我保護小撇步

▲新型冠狀病毒疫情持續加溫，民眾大多以「戴口罩」及「勤洗手」防疫。（影、圖／ETtoday）

消費中心／綜合報導

目前新型冠狀病毒疫情持續加溫，在防疫期間，民眾除了備妥口罩及居家消毒用品，許多人也開始意識到個人衛生清潔保養的重要性，在藥妝店已經開始掀起搶貨潮，屈臣氏力挺民眾「防疫大作戰」，設立一系列的「抗菌專區」，除了有抗菌好物，更有多種「主題商品買一送一」，讓你加強疫情防護，又不傷荷包，趕快跟著主播Ｖ仔一起學自我保護的小撇步！

▲▼屈臣氏力設立一系列的「抗菌專區」，主播Ｖ仔教大家學自我保護的小撇步。

Ｖ仔提到，疫情來襲，大多民眾的防疫對策是「戴口罩」和「勤洗手」，但是長時間配戴口罩，容易導致臉部肌膚失衡，尤其臉上殘妝和髒汙都卡住毛孔，口罩痘和粉刺就會找上門，因此臉部自我保護的關鍵，就是「臉部清潔」，民眾表示使用「露得清深層淨化洗面乳」洗起來舒爽不緊繃，也考慮入手「露得清深層淨化抗痘洗面乳」，含草本配方能10秒抑菌抗痘，就能夠安心戴口罩，擺脫口罩痘。

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▲▼民眾表示長時間配戴口罩，口罩痘和粉刺容易找上門，因此會想使用抗痘洗面乳抑菌抗痘。

其實除了戴口罩、勤洗手之外，漱口也能幫助提升健康和身體的保護力，Ｖ仔表示，「口罩雖然阻隔了外部因子，但是口腔內的細菌更不可輕忽，大家可能不知道，其實刷牙只能去除25%口腔細菌，所以一定要每天使用漱口水，才能達到完整的口腔保健」，「李施德霖漱口水」可以去除99.9%口腔細菌、牙菌斑，增進口腔清潔，提升保護力，記得每天早晚要使用漱口水，照顧好自己，也保護身旁的人。

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▲▼「李施德霖漱口水」可以去除99.9%口腔細菌、牙菌斑，大大提升保護力。

「勤洗手」是防疫期間一大重點，但是反覆的用清潔用品洗手，容易造成手部又乾又冷，特別是皮膚敏感的朋友，甚至會有皮膚乾癢龜裂的狀況，這時候「護手霜」就相當重要，Ｖ仔提到，「艾惟諾燕麥高效舒緩護手霜」能一天有效舒緩乾癢肌，預防洗手後的乾裂，而且這款擦起來不會很厚重不舒服，開架的價格就算頻繁洗手補擦也不會心疼，記得要隨身放包包，洗完手隨時都能補擦。

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▲「艾惟諾燕麥高效舒緩護手霜」能一天有效舒緩乾癢肌，預防洗手後的乾裂。

「最近Ｖ仔我有一個非常非常困擾的問題，相信很多女生朋友都有這個困擾，就是上完妝、擦完口紅，戴上口罩後，口罩一秒變髒」Ｖ仔推薦超有感的「輕妝感聖物」，就是這款「露得清細白晶透素顏霜」，除了完全不會沾黏口罩外，重點是它含有獨特透白激活因子，可以遮瑕、明顯提亮暗黃膚色，口罩脫下來也不會因素顏而尷尬了，戴口罩也能有好氣色，超級推推！

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▼「露得清細白晶透素顏霜」不會沾黏口罩，還能遮瑕、提亮肌膚。