郭綜合醫院贈南警二分局額溫槍　為員警開學防疫派上用場

▲台南市郭綜合醫院郭宗正院長，捐贈一批額溫槍給台南市警二分局防疫用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市郭綜合醫院24日贈送台南市警二分局一批額溫槍，由副院長許豪斌代表院長郭宗正，在海安派出所舉行捐贈，由二分局副分局長顏水波代表接受，剛好在25日中小學開學時，在員警防疫方面派上用場，二分局長王森瑒高興地表示將前往醫院向郭宗正院長致謝。



25日中小學開學，台南市警二分局奉命要支援轄區學校進學、協進國小及中山國中，幫忙護童及為師生量體溫維持秩序，屆時員警為了防疫出勤也要量體溫，但警方卻為買不到額溫槍傷腦神時，接獲曾任台南市警友會會長的郭綜合醫院院長郭宗正贈送一批額溫槍，有如及時雨般，代表受贈的二分局副分局長顏水波興奮地盛讚「郭綜合醫院如同媽祖婆」，讓他們在協助這次防疫工作更具信心。



二分局在這次疫情，除了治安外更協助防疫的相關事務，對轄區內居家隔離的民眾要居家訪視，隨時追蹤關懷，發現有趴趴走的，設法追查而在宜蘭礁溪找到當事者，所以防疫勤務繁忙。

25日開學在即，接到上級指示要派員協助維持學校師生量體溫的秩序，員警出勤也要量體溫，但警方正愁臨時買不到額溫槍，除向同事調借外，海安派出所長何家慶向郭綜合醫院打聽何處 買時，院長郭宗正獲悉，立即指示捐贈一批額溫槍給二分局，成為警民合作防疫的一段佳話。

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