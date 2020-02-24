氣溫回暖溫差大　高屏地區出現稻熱病蹤跡

▲日夜溫差大，農委會高雄區農改場發現高屏地區出現稻熱病，籲農友早日防治，圖為紡錘形病斑。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高屏地區水稻插秧已近完成，早植稻則已進入分蘖盛期，近來白天氣溫回暖，但日夜溫差仍大，部分栽培區如高雄市大寮區、林園區、美濃區及屏東縣崁頂鄉已有田區出現輕微稻熱病病徵，高雄區農業改良場籲請農友注意田間稻熱病發生情形，掌握防治時機，並配合肥培管理，勿過量施用氮肥，避免病害嚴重發生，以防病害擴大。

該農改場說，稻熱病常發生在日夜溫差大、相對溼度高且晨間露水明顯的環境，施用高量氮肥、密植且通風不良的稻田，更容易嚴重發病。稻熱病菌可危害葉片、莖節及葉舌，初期於葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，若環境適合病勢進展，則擴大呈紡錘型。典型病斑由內至外依序呈現中央灰白色，邊緣紅褐色，外圍有黃暈，嚴重時葉片枯萎。葉稻熱病若防治成效不佳，病原菌於抽穗期及結穗期可造成穗頸及穀粒的稻熱病，使得病穗榖粒不充實，將導致產量與品質嚴重受損。

戴順發場長表示，病害防治應掌握預防勝於治療的原則，避免病害擴展。防治時應選用植物保護資訊系統核准藥劑。田邊若有剩餘秧苗，因通風不良常使得病害較早發生，可作為自行評估的參考依據，若剩餘秧苗上出現病斑，可立即選用6%撲殺熱粒劑（30公斤/公頃）或其他核准藥劑進行預防。

若田區稻株已處於發病初期，則可選用核准藥劑，例如41.7%三賽唑水懸劑（1,500倍）等藥劑進行防治，並籲請農友施用濃度與方式請務必依照推薦方法，以避免藥害發生。且注意氮肥施用不可過量，以免促進病害發展，使防治成效打折扣。

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