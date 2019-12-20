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可能有颱風！專家揭發展溫床　早晚體感拉7階「暴力溫差」...跨年天氣曝光

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▲▼寒流,冷氣團,下雨,雨天,雨傘,冬天,保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象專家曝未來一周到跨年天氣變數很大。（圖／記者林敬旻攝）

記者許凱彰／台北報導

受到東北季風影響，不只北東有降雨，中南部也有局部短暫陣雨，晚間氣象局還針對北東4縣市發布「大雨特報」。有專家在臉書上發文指出，在菲律賓東方、關島南邊海面上有熱帶擾動，下周可能進一步發展成熱帶性低氣壓或是颱風，從23日（下周一）到跨年夜的天氣仍有很大的變數。

▲▼颱風還沒完？南方低壓擾動活躍。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

請繼續往下閱讀...

《台灣颱風論壇｜天氣特急》20日中午在臉書粉專發文，「2019颱風完結了嗎？目前看來，還沒！」並分析到，菲律賓東方、關島南方低緯度海面上持續有熱帶擾動活動，可能會發展為熱帶低壓或是颱風，再加上若進入南海的熱帶系統，水氣容易順著高空氣流飄向台灣，到跨年夜前的天氣仍不穩定，還是會有受到影響。

對此，氣象局預報員李孟軒表示，目前確實觀測到菲律賓東方、關島南方海面有2低壓活動，其中，位於關島南方海面的低壓因環境條件較好，發展成為颱風機率較高，不過因時間、距離仍較遠，因此動向及強度都須再觀察。

▲▼颱風動向。（圖／翻攝自天氣職人-吳聖宇臉書）

▲未來有機會成熱帶性低氣壓或是颱風，動向曝光。（圖／翻攝自天氣職人-吳聖宇臉書）

除此之外，在菲律賓東方的低壓擾動，有觀測到逐漸增強情形，未來將逐漸西偏接觸到菲律賓，但是否會形成颱風仍有待觀察，基本上對台灣不會有直接影響，後續則需等該低壓通過南海才能較為確定。

據了解，21日清晨依然會受到東北季風的影響，北東天氣偏涼，各地低溫約16-18°C，白天起東北季風會稍稍減弱，高溫回升到23-25°C，其他地方回升至26-29°C，早晚溫差也會加大。

▲▼溫差。（圖／翻攝自中央氣象局）

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