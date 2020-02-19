防堵新冠肺炎校園傳播　宜蘭縣116所學校全面消毒

▲防堵新冠肺炎校園傳播，宜蘭19日起進行校園防疫消毒。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

下周2將開學，為讓學生安全開學，消弭新冠肺炎傳播風險，宜蘭縣長林姿妙18日在縣務會議中要求環保局儘速進行校園環境消毒，環保局立即與各鄉鎮市公所協調，並從19日天起針對高中職、國中小（含公立幼兒園）共計116所，進行周邊及戶外公共空間環境消毒，預計於24日完成。

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宜蘭校園防疫消毒首日，林姿妙與環保局及羅東鎮公所清潔隊於公正國小啟動環境消毒工作，透過消毒車進入校園及人力背負式噴霧器的方式，針對校園內公共設施進行消毒和清潔，以確保校園內學生聚會，進行群體活動，供公眾密集使用等人群出入頻繁場所的清潔與安全，讓學生能安心上課及使用各項教學設施。

林姿妙也呼籲民眾居家環境維護、個人衛生安全和自主健康管理的重要性，例如：定期保持居家環境清潔、用餐自備環保餐具減少感染風險，或者是學生上學前在家自主測量體溫等，都是全民可以共同努力的目標。

宜蘭教育處表示，各校已於開學前成立防疫小組，並擬定防疫措施、備妥相關應急備用防疫物資（如：口罩、消毒酒精、額（耳）溫槍）；各校也將設置相關門禁措施，請入校之訪客配合測量體溫與洗手，如有呼吸道症狀，將請訪客配合配戴口罩，以維持師生健康。

另，家長若發現學生有發燒情形（額溫>=37.5度C或耳溫>=38度C），請勿到校並應立即就醫，前一天吃過退燒藥者也請勿到校。學校老師也都會隨時注意學生健康狀況，若有呼吸道症狀，將會提供備用口罩，並通知家長帶回就醫。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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