學校開學首日　南警呼籲行經校園周邊應禮讓行人注意安全

▲高中職以下學校及公幼將於2月25日開學，台南市警局考量往年開學日交通狀況，也將動員警力，維護學校周邊道路交通秩序。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

冠新肺炎（武漢肺炎）疫情來勢洶洶，高中職以下學校及公幼將於2月25日開學，不只師長們嚴陣以待，台南市警局考量往年開學日交通狀況，也將動員91名警力，維護學校周邊道路交通秩序，警方提醒接送孩童上學時，切勿違規停車或併排停車。

交警大隊指出，25日開學日上午7時30分前後是接送學童最密集時段，學校附近人、車潮增加，為避免造成交通衝擊，已要求各分局就轄內中、小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口規劃交通疏導勤務，並派遣警力執行交通疏導、路況查報及取締違規停車，計增派交通疏導崗位87處，並動用警力91名、義交41名，維護學校周邊道路交通秩序與學童上、下學安全。

新冠肺炎學校開學首日，學生進校園前須量測體溫做好防疫措施，市警局已事先協調轄區學校妥適規劃學生進校動線，避免校園周邊因進校排隊人潮造成交通壅塞，另外也提醒各用路人25日行經校園車輛應禮讓過馬路的行人，並注意小心周邊學生安全，也呼籲學生過馬路要走行人穿越道，不能闖紅燈，並注意行人過馬路應停、看、轉、揮、動，兼顧防疫及交通安全。

台南市警局呼籲，家長如需駕駛車輛接送學童，請提早出門，以免屆時人車擁擠耽誤時間，提醒家長如需停放車輛陪伴學童進入校園，應尋找合法停車空間，切勿違規停車或併排停車，以免造成其他學童安全顧慮及車流阻塞，將加強驅離、取締校園周邊違規停車，維護學校周邊交通秩序。

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